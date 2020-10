Uno degli obiettivi più importanti che si è fissata Realme è sicuramente quello di eccellere nello stile dei propri dispositivi. Proprio per questo, quasi non sorprende la presenza di ben 4 smartphone che hanno vinto dei premi per il design, come Realme X50, X50 Pro, X2 Pro, X e le cuffie TWS Buds Q.

Realme: la serie X50, X2, X e Buds Q a premio con GDA, Reddot e Good Design

I premi vinti da Realme arrivano dalle massime autorità in fatto di design nel campo della tecnologia. Basti pensare che Realme X50 Pro è stato premiato da Good Design e Golden Pin proprio per come è strutturato, per la sua estetica. Passando a X50, recensito qualche mese fa, la Master Edition ha convinto Good Design Australia per la particolarità della sua scocca, difficilmente replicabile. Così come l'X2 Pro Master Edition, che ha fatto addirittura tripletta con GDA, GDA Australia e Reddot 2020 per la sua eleganza.

A chiudere il quartetto degli smartphone andati a premio, troviamo il Realme X Master Edition, premiato da GDA Germania e Australia sempre per il suo design originale. Infine, le cuffie TWS Realme Buds Q si prende ben 2 premi, Good Design Germania e Golden Pin per un design di classe imbattibile per la sua categoria di prezzo.

Insomma, Realme è sempre più apprezzata per gli esercizi di stile dei suoi smartphone e non intende certo fermarsi, come mostrato nella versione in similpelle del suo Q2 in arrivo a breve.

