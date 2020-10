Realme UI 2.0 potrebbe non arrivare su questi modelli

La Realme UI 2.0 è una delle tante interfacce che, con l'avvento di Android 11, sta iniziando il suo corso (seppur in fase di beta testing). A partire da Realme X50 Pro, per poi diffondersi gradualmente verso tutti gli altri modelli presenti in circolazione. Quali saranno lo potete vedere nella roadmap ufficiale, la quale contiene svariati smartphone finora commercializzati. Ce ne sono diversi, quindi un plauso a Realme, ma sono comunque presenti dei modelli esclusi.

Realme UI 2.0: nella roadmap ufficiale mancano alcuni modelli

Partiamo col dire che la roadmap della Realme UI 2.0 è stata ritoccata, dato che l'azienda l'ha ripubblicata, ma i modelli mancanti sono rimasti tali anche nella seconda circostanza. Mi riferisco a Realme 5, 5s, 5i, 3, 3i e C2, nessuno dei quali figura nella roadmap della nuova UI. Se questi modelli venissero effettivamente esclusi, ciò andrebbe contro le parole ufficiali dello stesso CEO Madhav Sheth. In precedenza, egli avrebbe rivelato quali smartphone Realme riceveranno due major update e nella lista troviamo anche i succitati modelli.

Tuttavia, si tratta di affermazioni un po' confuse, dato che si sono accavallate varie dichiarazioni della dirigenza, pertanto non ci mettiamo la mano sul fuoco. Inoltre, alcuni di questi modelli esclusi hanno avuto problemi con il primo aggiornamento alla Realme UI 1.0, come surriscaldamenti, ricarica rallentata, bug della fotocamera ed altro ancora. Proprio per questo Realme potrebbe aver deciso di escluderli per far sì che la situazione non si ripeta.

