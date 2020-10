Realme Q: dopo varie certificazioni non ha quasi più segreti

A inizio mese il brand asiatico ha messo le cose in chiaro specificando tutte le serie disponibili in Cina e anticipando anche l'arrivo di una nuova gamma. Per quanto riguarda la famiglia di Realme Q (che ad oggi conta solo un modello) si tratta di una serie di smartphone che punta forte sul rapporto qualità/prezzo, similmente ai modelli C rilascianti in India. Ed ora sta per arrivare un ennesimo smartphone, ancora una volta focalizzato sul 5G.

Aggiornamento 02/10: arriva un'altra certificazione per Realme Q. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Q: nuovo modello in vista, stavolta con il supporto al 5G

L'ente certificativo TENAA ha pubblicato le primissime specifiche dei modelli RMX2173 e RMX2117, entrambi dotati del supporto al 5G. Per quanto riguarda il secondo dispositivo, sembra che si tratterà del successore di Realme Q: lo smartphone misura 162.2 x 75.1 x 9.1 mm e monta una batteria da 4.900 mAh. Secondo il leaker DigitalChatStation, avremo un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+, un foro per la selfie camera e refresh rate a 90 Hz (con campionamento del tocco a 180 Hz). Inoltre sarà mosso da un SoC con una frequenza massima di 2.4 GHz.

Le specifiche svelate dall'insider continuano con una tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP, un peso di 194 grammi ed una batteria da 5.000 mAh (le dimensioni del TENAA indicherebbero la capacità minima). A completare il quadro troviamo anche il possibile prezzo di vendita in Cina: il nuovo Realme Q dovrebbe costare intorno ai 1.500 yuan, circa 187€ al cambio. Un prezzo leggermente più alto rispetto all'attuale Q, ma che dovrebbe essere giustificato dalla presenza del 5G e dalle varie migliorie (come il refresh rate superiore).

In merito al dispositivo siglato RMX2173 si conoscono solo dimensioni (160.9 x 74.4 x 8.1 mm) e display (una soluzione da 6.43″). Non è chiaro di quale serie farà parte ma i media cinesi ipotizzano che possa trattarsi di una variante del modello X7.

Ecco la presunta data di uscita | Aggiornamento 28/09

Da quello che abbiamo potuto appurare su Weibo in queste ore, pare che Realme Q verrà presentato il 13 ottobre. Avevamo già avuto qualche delucidazione in merito alla scheda tecnica di questo prodotto grazie al TENAA, che aveva svelato anche la presenza del 5G.

Secondo Digital Chat Station, dunque, pare che questo modello sarà dotato effettivamente di un display OLED, del sensore d'impronte digitali sotto il display e di una batteria dotata del supporto alla ricarica rapida da 65W.

Realme Q2 approda su Antutu con un risultato di tutto rispetto | Aggiornamento 30/09

Il dispositivo siglato RMX2173 è stato avvistato su Antutu e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere lui il nuovo modello della serie Q e potrebbe arrivare sul mercato come Realme Q2. A differenza del primo capitolo della gamma, stavolta dovrebbe trattarsi di un modello inedito con caratteristiche di tutto rispetto, come si evince già nei benchmark. Lo smartphone ha totalizzato 519.992 punti, eguagliando avversari del calibro di Samsung Galaxy S20 e Honor 30 Pro+.

Volendo fare un piccolo recap delle presunte specifiche, il prossimo Realme Q2 dovrebbe arrivare con un pannello OLED da 6.43″ Full HD+ ed una batteria da 4.000 mAh con ricarica ultra rapida da 65W. Sul retro dovremmo avere una Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP mentre la selfie camera sarà un'unità da 16 MP. Il processore – secondo il TENAA – ha una frequenza massima di 2.4 GHz ed è accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il device potrebbe ereditare alcune specifiche e parte del look dal modello X7 Pro, ma come al solito in questi casi non è ancora nessuna certezza.

Ovviamente è bene prendere queste specifiche con le dovute precauzioni: l'azienda non ha ancora confermato nulla del dispositivo, nemmeno il nome. L'evento di lancio è fissato – sempre secondo un leak – per il 13 ottobre, quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Arriva la certificazione 3C per Realme Q | Aggiornamento 02/10

Compare un nuovo membro della famiglia Q di Realme all'interno della certificazione 3C. Nelle ultime ore, infatti, il modello RMX2117 ha ricevuto la nuova certificazione, svelando alcune sue caratteristiche tecniche. Dai documenti, quindi, pare che tale smartphone sarà dotato di una batteria da 4.900 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30W, montando anche la connettività 5G.

Nel resto delle specifiche sono state confermate alcune informazioni provenienti dal TENAA, che nel corso di queste settimane ci ha fornito numerosi dettagli. Lo smartphone di cui si parla, poi, dovrebbe misurare 162,2 x 75,1 x 9,1 mm, con un peso di circa 194 grammi.

