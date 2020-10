La compagnia asiatica ha mostrato ampiamente il suo interesse per il settore audio, prima con l'arrivo delle sue cuffie cablate (qui trovate la nostra recensione delle Buds 2), fino ad arrivare alla sua soluzione TWS lanciata anche in Italia, passando ovviamente per un modello “solo” wireless, dotato di una banda per il collo. Proprio queste ultime stanno per avere una nuova aggiunta con Realme Buds Wireless Pro, certificate dall'ente NCC con tanto di immagini.

Aggiornamento 01/10: dopo svariati mesi di distanza, le cuffie Realme sono pronte al debutto. Trovate tutte le nuove informazioni a fine articolo.

Realme Buds Wireless Pro: le cuffie wireless si rinnovano, con tanto di USB Type-C

Comparse nel data base dell'ente Taiwanese con la sigla RMA208, le nuove cuffie wireless del brand si presentano con un design essenzialmente identico a quello del precedente modello. Abbiamo un collarino alla cui estremità trova spazio la pulsantiera con il bilanciare del volume, il microfono ed il tasto di accensione/spegnimento e anche la colorazione gialla resta invariate. Al momento sembra che l'unica novità visibile sia la presenza di una porta di ricarica USB Type-C, che va a sostituire il precedente ingresso microUSB. La certificazione conferma il nome Realme Buds Wireless Pro ma non sono emersi altri dettagli.

Tra le ipotesi più quotate si vocifera di una batteria migliorata e ovviamente di una ricarica ancora più veloce grazie alla nuova porta; inoltre non dovrebbe mancare il supporto ai codec AAC e aptX. Inoltre si dà per scontato che torneranno la certificazione IPX4 ed i driver da 11.2 mm con diaframma multi-strato.

Aggiornamento 01/10

Mancano meno di una settimana al debutto delle Realme Buds Wireless Pro. Adesso è ufficiale: le nuove cuffie della casa asiatica saranno presentate il 7 ottobre.

Le Buds Wireless Pro non saranno le sole cuffie ad essere presentate in tale data, visto che sappiamo che ci saranno anche le true wireless Realme Buds Air Pro. Il 7 ottobre sarà una giornata importante anche lato smartphone, con la presentazione occidentale della serie Realme 7.

