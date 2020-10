Il connubio Realme e giovani è qualcosa che nasce fin dagli albori del brand, e anche con la nuova serie 7 (incluso il Pro) questa correlazione si è accentuata, specie in Italia dove il marchio collabora con RDS, una delle radio di punta della penisola, al fine di sponsorizzare proprio tra i giovani i nuovi arrivati con la web radio Next.

Realme: l'iniziativa con RDS Next apre un contest per vincere Realme 7 e 7 Pro

Come si svolge quindi l'iniziativa tra Realme e RDS Next? I due brand coniugano lo storytelling tanto caro ai social, con il gaming, la fotografia e tutti i settori che riguardano i giovani, grazie alle specifiche di Realme 7 e 7 Pro, che abbiamo recensito. Tutti i giorni, sulla web radio italiana sarà possibile assistere ad attività di branded content, come nel programma “I Pants Show” insieme a star del web e della radio come Jody Cecchetto, Anthony IPants e Tony Red Nose, in onda tutti i giorni dalle 14.00 alle 16.00, con tante iniziative come il Meet & Greet con Jason Gagliani e la star di TikTok Cecilia Cantarano, oltre all'intervista tech con S7ormy e Davide Semilia ed un concorso a premi per tutta la durata della partnership.

Infatti, fino al 21 ottobre 2020 è possibile vincere un Realme 7 o un Realme 7 Pro grazie a RDS Next. Come? seguendo il profilo Instagram della web radio e del brand cinese, scoprendo le caratteristiche del telefono attraverso gli indizi e poi commentando l'ultimo post in carosello di RDS Next con l'hashtag #WeLOVErealme7Pro. Vi invitiamo a leggere il regolamento qui.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu