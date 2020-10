Tra i brand facenti parte della sfera della catena ecologica di Xiaomi, c'è un marchio prettamente specializzato in auricolari wireless e quello è QCY. Negli ultimi tempi, il suo mercato si è concentrato prettamente sulle cuffie TWS, come le QCY T7 che abbiamo recensito, ed è tornata sui modelli in-ear annunciando le nuove T10.

QCY T10: tutto quello che sappiamo delle nuove cuffie in-ear TWS del partner di Xiaomi

Le prime immagini delle nuove cuffie TWS QCY T10 sono arrivate proprio sul profilo ufficiale del brand cinese, che ha pubblicato due poster dedicati: uno di presentazione e l'altro di commercializzazione insieme al colosso dell'e-commerce TMall. Andando a dare uno sguardo al design degli auricolari Bluetooth wireless, notiamo che seguono il trend degli in-ear attuali: piccoli, con stelo allungato e driver più ampio.

Attualmente, il QCY non ha spiegato quali saranno le specifiche delle nuove T10, ma presupponiamo possano essere dotate di ANC, cancellazione attiva del rumore, oltre ai vari controlli touch tipici di queste cuffie wireless. Inoltre, sono caratterizzate da un elegante color rosa, che lascia presagire che potrebbero arrivare in diverse colorazioni. Per conoscere tutti dettagli però, dovremo attendere il 21 ottobre 2020, giorno del lancio di queste cuffie.

