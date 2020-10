Nel mentre Xiaomi prepara una portentosa MIUI 13, anche POCO Launcher si starebbe per aggiornare. La community sta ancora aspettando novità sulla versione 3.0, ma ancora non ci sono notizie concrete in merito. In rete sono comparse le prime immagini sul launcher basato sulla MIUI 12, ma da allora non se n'è più saputo nulla. C'è anche chi ipotizza che l'aggiornamento stia venendo rimandato rispetto alla tabella di marcia a causa di problemi riscontrati dagli sviluppatori.

LEGGI ANCHE:

POCO alza l’hype: nuovo teaser ufficiale, F2 all’orizzonte

POCO Launcher si starebbe per aggiornare: ecco con quali novità

In questo clima di incertezza, pare che POCO Launcher stia per ricevere un nuovo aggiornamento durante il mese di ottobre. Tuttavia, la comunicazione non arriva da una fonte social ufficiale, bensì da uno dei tanti canali non ufficiali Telegram dedicati al mondo Xiaomi, perciò prendiamola con le pinze.

Secondo quanto dichiarato nel post in questione, l'aggiornamento per POCO Launcher introdurrebbe nuove animazioni, una nuova barra di navigazione e migliorie a stabilità e sistema. Non viene dato un periodo di rilascio specifico, ma si parla del mese di ottobre, perciò non mancherebbe molto all'inizio del roll-out. Fra dubbi e ritardi, c'è chi ha addirittura ipotizzato che il team POCO potrebbe sostituire il proprio launcher con la MIUI 12 di Xiaomi. Ma è una teoria che è stata prontamente smentita dalla stessa azienda.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu