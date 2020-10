POCO Launcher 3.0: primo video, ma nascono le prime polemiche

Nel mentre si avvicendano le notizie relative a POCO X3 ed M2, siamo sicuri che farà piacere a molti scoprire dell'esistenza di POCO Launcher 3.0. Il tanto apprezzato launcher di POCO by Xiaomi è quasi pronto al debutto, essendo entrato in fase di beta testing in vista del suo rilascio. Ciò significa che c'è già chi lo sta provando, potendo saggiare le novità che lo caratterizzeranno sulla base della MIUI 12.

Aggiornamento 03/10: molti utenti si stanno lamentando sulla gestione del rilascio del POCO Launcher 3.0. Trovate le nuove notizie a fine articolo.

POCO Launcher 3.0 sarà basato sulla MIUI 12 ed arriverà nei prossimi mesi

Era scontato che il rilascio della MIUI 12 da parte di Xiaomi si sarebbe riflesso anche nello sviluppo del prossimo POCO Launcher 3.0. Trattandosi di un major update molto corposo, e dato che POCO è una creazione di Xiaomi, il nuovo aggiornamento ricalcherà alcune delle modifiche apportate per la UI dei modelli Xiaomi e Redmi.

Il redditor che lo sta testando ci mostra quali saranno le novità principali di POCO Launcher 3.0, a partire dall'introduzione della gestures verso il basso per aprire il Control Center. Da qui si potranno controllare i Quick Toggles, disposti come per la MIUI 12 in stile “Apple-iano“. Ad essere introdotte sono anche le gestures full screen 3.0, sulla stessa linea di quanto visto con l'introduzione dei primi modelli a tutto schermo.

In basso vediamo la barra di navigazione orizzontale, da cui agire tramite swipe per tornare alla home o aprire le app in esecuzione. In quest'ultima schermata avremo anche dei tasti in alto per chiuderle tutte, fare uno scan di sicurezza, trovare app e gestirle. Per quanto riguarda il drawer, rimangono le categorie delle app in alto e la barra di ricerca in basso, pertanto non dovremmo trovare variazioni degne di nota. Si parla anche di un “nuovo manager dei processi“, ma non è ben chiaro di cosa si tratterà.

Non c'è ancora una data precisa di rilascio per POCO Launcher 3.0, ma l'utente fa sapere che l'aggiornamento dovrebbe arrivare durante il Q4 2020. Nell'attesa, potete provare gratuitamente l'attuale POCO Launcher 2.0:

Che fine ha fatto POCO Launcher 3.0? | Aggiornamento 03/10

La prima versione è arrivata nel 2018, la seconda nel 2019 e quindi verrebbe da pensare che POCO Launcher 3.0 arriverà nel 2020. Ma siamo ad ottobre e ancora non abbiamo alcuna notizia ufficiale in merito al periodo di rilascio. L'unica affermazione da parte dell'azienda è l'integrazione delle animazioni della MIUI 12 nell'aggiornamento di terza generazione. Ed infatti, come potete vedere nel video sopra, le somiglianze con l'ultima UI di Xiaomi ci sono tutte.

Sono passati alcuni mesi dall'inizio dello sviluppo ma di POCO Launcher 3.0 ancora non si sa nulla. Molti utenti POCO hanno commentato la situazione sui social (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), chiedendo all'azienda delucidazioni sul periodo di arrivo dell'update. Tutto tace, però, pertanto immaginiamo che ci vorrà ancora del tempo prima che ciò avvenga.

@MIUI_India when will you guys remove poco launcher from our phone #redmi k20 series.

We don't want it.

Remove it and provide us default miui launcher. 🙄🙄@manukumarjain@s_anuj@cmanmohan — 𝐀𝐬𝐡𝐮𝐭𝐨𝐬𝐡 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡🚩 (@itsattitudinal) September 28, 2020

Da qui nasce la frustrazione di tutti coloro hanno comprato un modello POCO e vedono tutti gli altri Xiaomi e Redmi aggiornarsi all'ultima versione della MIUI 12. Addirittura alcuni stanno chiedendo a gran voce che anche POCO dia la possibilità di scegliere di avere la MIUI 12 al posto del POCO Launcher (1, 2, 3, 4, 5). Anche perché in molti si lamentano dei vari bug presenti sui dispositivi POCO, fra crash improvvisi, rallentamenti della fotocamera e animazioni mal funzionanti.

