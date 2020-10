Non solo POCO F2: in arrivo anche un nuovo medio gamma Global

Il produttore asiatico si è ormai ritagliato un'ampia fetta di consensi da parte degli utenti, ed è certo che una spintarella è arriva anche grazie all'ultimo X3 NFC, dispositivo che ha sorpreso un po' tutti (noi compresi, qui trovate la nostra recensione) grazie allo straordinario rapporto qualità/prezzo. Nel futuro del brand c'è il prossimo POCO F2, flagship killer in arrivo prima della fine dell'anno, ma le novità sembrano non finire qui.

If everything goes as planned, the next POCO device will likely launch during the first half of December (globally), as per my source.

For India, there's still no word, sadly.#POCO

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 29, 2020