Se c'è una fascia di prodotti che OPPO tende ad arricchire durante tutto il corso dell'anno è senza dubbio quella media dei suoi smartphone, tendendo inoltre a rebrandizzare alcuni con altri nomi in altri mercati. Dagli archivi dell'ente 3C però, è spuntato fuori una certificazione di uno smartphone che potrebbe essere OPPO A93, stavolta senza essere rinominato da un altro prodotto.

OPPO: il presunto A93 si mostra nei primi render e specifiche nella certificazione 3C

Com'è fatto quindi il futuro smartphone del brand cinese? A dire il vero, al momento abbiamo informazioni in merito solo alla parte posteriore, che presenta un modulo fotocamera triplo con il Flash LED, con un sensore principale più grande e altri due probabilmente grandangolare e macro. Poco sotto abbiamo il sensore d'impronte, ai lati abbiamo il vano SIM/Micro SD e il rocket per il volume insieme al tasto accensione.

Nella parte posteriore, il presunto OPPO A93 ha lo speaker, ingresso USB, microfono e Jack audio da 3.5 mm. Lo smartphone con nome in codice CPH2185 ha nelle specifiche una batteria da 4100 mAh che pare supportare la ricarica rapida da 10W. La versione della ColorOS al lancio sarà la 7.2. Guardando il design di questo OPPO, esso ricorda molto Realme Narzo 20, ma non abbiamo notizia del fatto che possa essere un cross re-brand. Per ulteriori informazioni dovremo attendere le prossime settimane.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu