L'espansione e le vendite di OPPO nell'ultimo anno sono state sicuramente importanti. E questo è stato possibile grazie a molti degli smartphone 5G presentati soprattutto in Cina, dove la tecnologia è già sfruttata, ma non solo. Infatti, con la presentazione dei vari prodotti smart come il Watch, la Band e le Enco W51, oltre al Visore AR, l'ecosistema creato potrebbe incrementare in modo esponenziale i ricavi del brand. Ma manca un tassello, visto che OPPO ha ancora un prodotto da lanciare: la sua smart TV, che finalmente è confermata nella celebrazione del primo anno del marchio nel 5G nel paese d'origine.

Aggiornamento 12/10: l'azienda cinese fissa un evento per ottobre. Che si tratti del giorno del debutto della sua smart TV? Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OPPO TV: nella celebrazione del primo anno di 5G in Cina spunta il placeholder

Primi dettagli sulla nuova TV

Come detto prima, OPPO è più vicina al completamento di un ecosistema che la vedrebbe sempre più in lotta contro i suoi competitor Huawei e Xiaomi, oltre che di mettersi in pari con il sub-brand Realme, che in merito alla Smart TV si è portato avanti presentandola recentemente. Le conferme sul suo primo televisore non sono una novità per OPPO, dato che già qualche mese fa c'erano stati riscontri positivi. Ma fino ad ora, non ne avevano parlato ancora in via “ufficiale”.

Infatti, nella celebrazione del primo anno di 5G in Cina, in cui la compagnia ha lanciato ben 6 smartphone con questa tecnologia, oltre a vari primati in merito, OPPO ha mostrato su Weibo tutta la line up di prodotti smart presentati finora, oltre agli smartphone. E tra questi, c'è un prodotto ancora non presentato, ma sostituito con un placeholder che non lascia equivoci: è proprio la OPPO TV (confermato anche dal fatto che sotto sono presenti i caratteri cinesi per indicare televisore). Quindi, sebbene non vi siano ancora immagini in merito, la TV di OPPO è ormai prossima e non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito al suo arrivo.

La smart TV di OPPO arriverà ad ottobre

Come abbiamo visto nelle scorse settimane, OPPO si appresta ad entrare nel settore delle smart TV. La conferma è arrivata direttamente dalla compagnia cinese, che ha già certificato due modelli (da 55″ e 65″). In queste ore si sta svolgendo l'evento OPPO Developer Conference 2020 in patria e durante le prime battute l'azienda ha svelato il periodo di uscita della sua prima TV: il lancio è fissato per il mese di ottobre e secondo quanto riportato, si tratterà di una soluzione con un software proprietario particolarmente interessante.

Come sottolineato poco sopra, OPPO ha certificato i modelli A65U0B00 e A55U0B00, ma per ora le specifiche sono solo speculazioni. Si parla di dispositivi con risoluzione 4K e tecnologia MEMC, quindi due soluzioni di fascia medio-alta. Non è dato di sapere se arriverà anche una versione minore. Se ci saranno novità durante la Developer Conference (oppure con leak nei prossimi giorni) provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Ecco il design della prima smart TV di OPPO

A distanza di pochi giorni dalla conferma durante la Developer Conference, OPPO ha svelato anche il design della sua prima smart TV pubblicando un'immagine sul profilo Weibo ufficiale. Il dispositivo arriverà con un design all'avanguardia, con un ampio pannello caratterizzato da cornici ultra sottili ed una fotocamera retrattile presente lungo il bordo superiore.

Il leaker DigitalChatStation ha rincarato la dose, sottolineando che la smart TV debutterà nelle versioni da 55″ e 65″ (come visto nelle certificazioni precedenti), entrambe con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz. Si tratterà di pannelli QLED (o Quantum Dot), in grado di restituire colori più vivi e brillanti. Inoltre la versione maggiore avrà dalla sua una collaborazione con un noto brand audio danese.

OPPO fissa un evento per il 19 ottobre | Aggiornamento 12/10

Oppo will have an event on October 19 in China. We can expect the TV to be unveiled alongside other products.#oppo #oppoTV pic.twitter.com/B60hIJibeb — Mukul Sharma (@stufflistings) October 12, 2020

Il produttore cinese ha annunciato un evento per il prossimo 19 ottobre, tramite un teaser ufficiale in cui viene mostrato poco o nulla delle novità in arrivo. L'immagine si presenta in modo alquanto criptico, ma sia i media cinesi che i vari insider propendono per il debutto della prima OPPO TV, dispositivo smart che sarà lanciato in due incarnazioni (da 65″ e 55″), già protagonista di alcuni render che ne hanno mostrato i bordi super ottimizzati e la presenza di una fotocamera pop-up.

