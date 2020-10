Con l'arrivo del Singles Day in Cina, vari produttori di smartphone si stanno preparando a fare annunci, proprio in occasione del giorno degli sconti. Tra i dispositivi in arrivo, OPPO ha svelato il nuovo medio gamma K7x, dispositivo che sarà presentato a inizio novembre per poi debuttare in offerta nella festa dei single: ecco tutto quello che sappiamo sul dispositivo, tra design, specifiche, prezzo e uscita in patria.

OPPO K7x: tutto quello che sappiamo finora

Design e caratteristiche

Dopo il lancio del modello K7, l'azienda cinese si prepara al debutto di una versione alternativa, presumibilmente posizionata più in basso rispetto al dispositivo base. Dalle vie ufficiali non sappiamo molto di questo smartphone: l'azienda si è limitata a confermare la presenza di una fotocamera rettangolare e la data di uscita. Per fortuna viene in nostro soccorso il TENAA, con un dispositivo siglato PERM00, forse proprio l'imminente OPPO K7x.

In base a quanto emerge dall'ente certificativo, il dispositivo è equipaggiato con un pannello da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). La selfie camera da 16 MP sembra inserita in un punch hole. Il corpo misura 162.2 x 75.1 x 9.1 mm, per un peso di 194 grammi. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, lungo il bordo destro.

Scheda tecnica

In termini di specifiche, il presunto OPPO K7x comparso sul TENAA p mosso da un processore octa-core fino a 2.0 GHz, accompagnato da RAM fino a 8 GB e storage fino ad un massimo di 256 GB (espandibili tramite microSD). Il comparto fotografico conta un modulo da 48 + 8 + 2 + 2 MP mentre la batteria è un'unità da 4.900 mAh. Lato software non manca Android 10, ovviamente tramite interfaccia proprietaria OPPO.

OPPO K7x: ufficiale la data di presentazione

Come anticipato in apertura, la compagnia cinese si è limitata ad annunciare la data di uscita di OPPO K7x, in arrivo il prossimo 4 novembre. Non viene mostrato altro che parte del design posteriore – molto simile al modello certificato dal TENAA – e la presenza del supporto al 5G. Per quanto riguarda il prezzo, restiamo in attesa di ulteriori novità.

