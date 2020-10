Dopo averla presentata appena una settimana fa, la nuova interfaccia di OPPO, la ColorOS 11, inizia ad arrivare in roll out sui top gamma 2020 Find X2 e Find X2 Pro in versione China Stable, portando numerose novità.

OPPO Find X2 e X2 Pro: tutte le novità della ColorOS 11 (China Stable)

Cosa porta quindi la versione stabile per il mercato cinese della nuova interfaccia? Di base, con la ColorOS 11 China Stable è aumentata del 45% la fluidità dell'esperienza utente su OPPO Find X2 e Find X2 Pro, con una personalizzazione completa del sistema che ogni utente può applicare, come per l'Always-On Display, Wallpaper, Icone, Suonerie e tanto altro. Oltre a questo, è possibile personalizzare la modalità Dark a piacimento ed utilizzare l'interessante OPPO Relax 2.0, utilizzata per rilassarsi grazie ad un mix di rumori bianchi.

Oltre a questo, arriva anche la possibilità di svolgere attività molto più rapidamente grazie alle finestre flash FlexDrop, che permette di utilizzare un'app come se fosse una finestra multitasking. In più, arriva la comoda modalità di condivisione grazie a Nearby Share, con cui condividere persino APK delle varie app. Implementato anche il sistema di ricarica grazie alla funzione Super Power Saving Mode. Per tutte le altre novità, vi lasciamo l'articolo dedicato proprio alla nuova ColorOS.

Attualmente, come accennato, la versione della ColorOS 11, essendo in fase China Stable, è rivolta ai modelli di Find X2 e X2 Pro e Lamborghini Edition cinesi e non si hanno notizie in merito all'approdo in Occidente. Quando sarà disponibile il download, vi forniremo il link per scaricarlo.

