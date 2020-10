Sebbene nel nostro paese la conosciamo soprattutto per il settore degli smartphone, OPPO è un brand molto attento all'audio e alla multimedialità. Non a caso, nel suo debutto era uno dei maggiori produttori di lettori Blue-Ray, lettori MP3 e ovviamente di cuffie. Da un leak arrivano le immagini dal vivo della certificazione di un nuovo modello di cuffie OPPO over-ear, che arriverebbero ad anni di distanza dalle PM-3 e delle PM-1.

OPPO: le cuffie over-ear A623 hanno ottenuto la certificazione FCC, ecco le immagini dal vivo

A riportare la notizia della certificazione FCC delle cuffie over-ear A623 di OPPO è il leaker iTechnology Jun, che ha spiegato come dopo tanti auricolari TWS, sia il momento per il brand di lanciare anche una nuova soluzione a padiglione.

Come possiamo vedere, si tratta di cuffie over-ear dal design minimale, fatto il policarbonato e similpelle. Il form factor delle OPPO A623 è sicuramente lontano dalle cuffie premium PM-3 e PM-1, prodotti pensati esclusivamente per audiofili (parliamo di prezzi sopra i 900 €), quindi potrebbe avere una destinazione più consumer.

Del resto, per entrare in competizione interna con cuffie TWS come le Enco X ed Enco W, bisognerà creare un prodotto sì di qualità, ma ad un prezzo molto più accessibile dei suoi “antenati”. Attualmente si sa ancora molto poco su queste cuffie, ma non è escluso che qualche notizia in più possa farsi viva nelle prossime settimane.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu