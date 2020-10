OPPO A15 e A15s: immagini e specifiche dei nuovi mid-range

Nelle scorse ore abbiamo appreso dell'esistenza di un dispositivo siglato CPH2185, soluzione del brand cinese dall'identità ancora incerta. Ebbene lo smartphone è spuntato in una nuova certificazione, la quale svela il nome del terminale e lascia intendere che l'uscita non sia poi così lontana. Ecco immagini e dettagli sulle specifiche di OPPO A15, che dovrebbe essere accompagnato anche dalla variante A15s.

Aggiornamento 10/10: un leaker ha svelato i dettagli di specifiche e design. Trovate tutte le novità a fine articolo.

OPPO A15 e A15s sono i prossimi mid-range del brand cinese, forse in arrivo anche in Europa

Primi dettagli dalle certificazioni

Il documento dell'FCC svela quindi che il modello CPH2185 arriverà sul mercato come OPPO A15. Similmente a quanto visto in precedenza ci troveremo di fronte ad un dispositivo dal look simile ai device F17 e F17 Pro, con una fotocamera quadrata ed un lettore d'impronte digitali al centro della scocca. In copertina trovate anche la prima immagine dello smartphone, pubblicata da Amazon India. A bordo del dispositivo avremo una batteria da 4.230 mAh con ricarica rapida da 10W (tramite USB Type-C) mentre il comparto fotografico farà affidamento su tre sensori ed un flash LED. Al momento non sono trapelati altri dettagli sulle specifiche.

Nonostante ciò arriva anche un ennesimo leak: OPPO A15s potrebbe debuttare in Europa e la prova è nella certificazione EEC, dedicata all'area dell'Eurasian Economic Commission. Il dispositivo è comparso con la sigla CPH2179, ma anche in questo caso non sono presenti dettagli in merito alla scheda tecnica, Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Immagini e specifiche | Aggiornamento 10/10

Nelle scorse ore Amazon India ha svelato i dettagli del comparto fotografico di OPPO A15, confermando la presenza di un sensore principale da 13MP, accompagnato da un obiettivo più piccolo da 2MP per le macro e da un ulteriore sensore da 2MP, sfruttato per la profondità di campo. All'interno di questo modulo, poi, risiederà anche un singolo flash LED. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 5 MP.

Il resto delle specifiche dello smartphone è frutto di un leak di Ishan Agarwal: OPPO A15 si affiderà al chipset MediaTek Helio P35, coadiuvato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile fino a 256 GB tramite microSD. Le dimensioni del corpo sono di 164 x 75 x 8 mm, per un peso di 175 grammi. Il display dovrebbe essere un'unità LCD da 6.52″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), notch a goccia e densità di 269 PPI.

Completano il quadro una batteria da 4.230 mAh e Android 10, sotto forma di ColorOS 7.2. A proposito del modello OPPO A15s, presente nelle certificazioni, per il momento non sono emersi dettagli.

OPPO A15: indiscrezioni su prezzo e data di uscita | Aggiornamento 10/10

Per quanto riguarda la data di uscita, al momento è dato di sapere solo che il nuovo smartphone debutterà in India la prossima settimana, in occasione del Great Indian Festival di Amazon (a partire dal 17 ottobre). In merito al prezzo di vendita di OPPO A15 per ora non sono presenti indiscrezioni, ma si vocifera di una cifra inferiore alle 10.000 rupie, circa 115€ al cambio.

