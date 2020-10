OnePlus sta per lanciare il suo primo smart speaker?

Il 14 ottobre sarà un grande giorno per l'azienda di Lai e Lau, con il lancio di un OnePlus 8T che si prospetta molto promettente. Sarà un evento importante per il corso dell'azienda e, come spesso accade in casi come questo, si coglierà l'occasione per svelare altre novità. Una di queste sarà OnePlus World, uno spazio virtuale per scoprire i prodotti OP, mentre per il vociferato Nord N10 sarà necessario attendere ancora un po'. Al keynote virtuale, invece, scopriamo che dovrebbe esserci una novità audio, come ci svela l'ultimo teaser sui social.

Le uniche informazioni fornite da OnePlus sono l'immagine che vedete qua sopra, accompagnata dallo slogan “Un mondo sonoro tutto nuovo. Prossimamente“. Cliccando sull'immagine si viene reindirizzati al sito ufficiale, senza che però ci siano ulteriori dettagli in merito. Un teaser criptico e che non ci fa capire bene quale novità aspettarci: anche provando a schiarire l'immagine non si rivela nessun indizio ulteriore.

A whole new world of sound. Coming soon. — OnePlus (@oneplus) October 1, 2020

È bastata questa immagine postata da OnePlus per far sollevare più ipotesi su quale novità aspettarsi. Quella più “banale” è che OnePlus stia preparando il lancio di nuove cuffie, con l'immagine che raffigurerebbe la macro di un auricolare, con il classico foro da cui passerebbe l'audio. L'ipotesi più suggestiva ma con meno prove a confermarla è che OnePlus starebbe pianificando di proporre il suo primo smart speaker.

Se si guarda all'universo dei produttori tech, OnePlus è una delle poche realtà a non essersi ancora spinta in questa direzione. Realtà rivali come Xiaomi e Huawei l'hanno già fatto, senza contare colossi quali Amazon, Google e Lenovo. Anche Samsung ed Apple ci hanno provato, ma con scarsi risultati e deludendo le aspettative del mercato.

Per quanto interessante possa essere, è un'ipotesi che personalmente mi sento di escludere e per più di un motivo. È innegabile che il settore degli smart speaker interessi a molto, essendo una fetta di mercato ancora poco esplorata e con ampi margini di crescita. Ma partiamo col dire che, a differenza delle realtà succitate, OnePlus non ha un assistente vocale. Certo, potrebbe produrre uno smart speaker con supporto ad Alexa o Google Assistant.

Ma qui subentra l'altro aspetto da tenere bene in considerazione: OnePlus si è spesso dimostrata molto conservativa sull'idea di lanciare nuovi prodotti. Basti vedere che le sue prime cuffie TWS sono arrivate ben dopo la concorrenza, per non parlare di smartwatch, settore dove l'azienda attende ancora di debuttare.

