Dopo aver spiegato come migliorare la OxygenOS e aver dato info sulle ultime Buds, l'ultimo FAQ mensile di OnePlus vuole sciogliere i dubbi sui bug riscontrati. Fra il rilascio della nuova OxygenOS 11, così come gli updates della precedente edizione 10, alcuni utenti hanno avuto problemi con l'esperienza software. Vediamo quali sono i punti salienti che OnePlus ha preso in esame.

OnePlus risponde ai dubbi degli utenti sui bug della OxygenOS nel FAQ di ottobre

OxygenOS 11

Iniziamo proprio parlando di OxygenOS 11, una delle protagoniste all'interno dell'ultimo FAQ di ottobre per OnePlus. Coloro che stanno provando la nuova release stanno riscontrando alcuni bug, come nel caso della scomparsa occasionali di icone da desktop e drawer. Se ciò vi accadesse, OnePlus invita a riavviare lo smartphone ed aggiornare il OnePlus Launcher alla versione 5.0.1 o superiore dal Google Play Store.

Dopo aver aggiornato, potreste non vedere più il pulsante Quick Delete nella finestra pop-up dei messaggi. Se così fosse, aprite Messaggi, cliccate sui 3 pallini in alto a destra, selezionate “Impostazioni” ed abilitate l'opzione “Quick Delete“. C'è anche chi non trova più la funzione Hands-Free all'interno dell'app Alexa di Amazon. In questo caso, andate nelle impostazioni dell'app e riabilitate il toggle su “On“.

Un bug presente nella OxygenOS 11 riguarda la necessità di abbassare la barra delle notifiche per cliccare su “Clear all” quando ci sono multiple notifiche. OnePlus ha affermato di esserne già a conoscenza e di star lavorando ad un fix che arriverà con i prossimi aggiornamenti. Se invece reputate che l'Always-On Display sia troppo poco luminoso, è perché OnePlus lo ha regolato per non consumare troppa batteria.

Con la OxygenOS 11 è stata rilasciata la nuova modalità Zen, disponibile anche per i modelli non ancora aggiornati. Anche in questo caso, il widget desktop non è supportato: per avviarla rapidamente la trovate unicamente nei Quick Toggles.

OnePlus 8/8 Pro

Attualmente la OxygenOS 11 è disponibile unicamente su OnePlus 8 e 8 Pro, anche se conosciamo la roadmap dei prossimi modelli. Dopo aver aggiornato i due top di gamma, alcuni utenti stanno riscontrando crash dell'app Messaggi. Un possibile metodo per risolvere è il seguente: tieni premuto sull'icona dell'app, seleziona “App info/Storage & Cache/Clear storage“. Se non si risolvesse, sappiate che un fix è in lavorazione.

Avete riscontrato problemi di scarsa responsività nell'abbassamento della barra di stato in modalità landscape? OnePlus specifica di aggiornare all'ultima release stabile della OOS. E se non riuscite a trovare il Meteo fra i widget di OnePlus 8 e 8 Pro, sappiate che la nuova versione dell'app non è disponibile sotto forma di widget. Se la voleste, tenete premuto sulla home, cliccate su “Choose widgets” e selezionate manualmente l'app da inserire.

OnePlus 7/7T

I crash dell'app Messaggi non sono limitati solo a 8 e 8 Pro, ma sono riscontrati anche da alcuni possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro con la OxygenOS 10. OnePlus ha raccolto i feedback e li ha girati al team competente, in modo da lavorare ad un fix per i prossimi aggiornamenti.

Altri problemi della OxygenOS

All'interno dei feedback ricevuti c'è anche chi lamenta una lentezza nell'apertura dell'app Galleria. OnePlus ha confermato di aver risolto questo bug nella OxygenOS 11, con le ultime release stabili e anche nelle Open Beta. Sempre in ambito Galleria, un altro bug riguarda la non comparsa delle foto nella categoria “Posti”, al quale l'azienda sta già lavorando.

