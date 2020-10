OnePlus Nord, 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro si aggiornano: tutte le novità

Il prossimo top di gamma 8T si fa sempre più vicino ma l'attenzione della compagnia cinese continua ad essere focalizzata anche sui modelli precedenti. A questo giro tocca a OnePlus Nord, 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, tutti aggiornati con le nuove versioni stabili della OxygenOS 10.

Aggiornamento 02/10: abbiamo i link al download dei nuovi aggiornamenti, li trovate a fine articolo.

OnePlus Nord e la serie OnePlus 7: nuovo aggiornamento in vista

OnePlus Nord

L'ultimo aggiornamento dedicato a OnePlus Nord non ha entusiasmato e speriamo che la compagnia cinese abbia risolto i problemi di autonomia riscontrati da vari utenti. Il mid-range sta ricevendo la nuova OxygenOS 10.5.8 – attualmente in fase di rilascio tramite OTA – con le ultime patch di sicurezza, datate settembre 2020. Di seguito trovate il changelog completo, con le migliorie introdotte.

System Newly added “Hide silent notifications in status bar” feature to filter unimportant notifications, making the app notification management easier (Route: Settings>Apps & Notifications> Notifications> Advanced> Hide silent notifications in the status bar) Optimized the expanded screenshot user experience for some scenes Fixed known issues and improved system stability Updated Android security Patch to 2020.09

Camera Optimized image stabilization performance

Display Improved general display calibration

Network Optimize the network stability



Fra l'altro, nei giorni scorsi OnePlus ha dato il via al programma Closed Beta dedicato a Nord: se siete interessati, qui trovate tutti i dettagli.

OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro

Oltre a Nord, anche gli ex flagship stanno ricevendo un nuovo aggiornamento del firmware stabile. OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro si aggiornano, ancora una volta con le patch di settembre e vari fix. Per i primi due si tratta della OxygenOS 10.0.8 (EU)/10.3.5 (Global), mentre per gli altri due della OxygenOS 10.0.13 (Global/EU). Qui sotto trovate il changelog dedicato:

System Newly added user assistance feature to help user master usage skills quickly (Route: Settings>OnePlus Tips&Support) Optimized power consumption of the system and improve user experience (OP7 Pro Only) Fixed the flashback issue with some third-party apps Fixed known issues and improved system stability Updated Android Security Patch to 2020.09



Ovviamente tutte le nuove release – ricordiamo, attualmente in roll out via OTA – sono basate su Android 10. Finora gli unici modelli con OxygenOS 11 sono i top della serie 8, anche se per il momento si tratta ancora di una versione beta.

Vi ricordiamo che trovate le ROM in download nel nostro articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu