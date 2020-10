OnePlus 8T: scarica sfondi e Live Wallpaper ufficiali | Download

Manca davvero poco alla data di presentazione di OnePlus 8T, fissata per il 14 ottobre, ma nel frattempo abbiamo già sfondi e Live Wallpaper. Le informazioni riguardo il nuovo top di gamma sono tante, come potete vedere nel nostro articolo dedicato, con tanto di apparizione inaspettata su Amazon. Se tutto ciò già non bastasse, in rete sono anche comparsi sfondi ufficiali e Live Wallpaper, disponibili su qualsiasi smartphone Android.

Aggiornamento 12/10: adesso sono disponibili anche i Live Wallpaper di OnePlus 8T, li trovate a fine articolo.

Grazie al lavoro svolto dalla community XDA, è possibile avere in anteprima sfondi e Live Wallpaper che vedremo su OnePlus 8T. Pare che i wallpaper siano stati scovati da un membro senior di XDA, che sarebbe riuscito ad estrarre tale contenuto da OnePlus Wallpaper Resources. Osservando la nomenclatura di tali file, infatti, sarebbe emersa proprio la similitudine con i tutte le sigle utilizzate per identificare tale smartphone.

Nel caso in cui siate interessati ad effettuare il download di tali sfondi, vi invitiamo a cliccare qui sotto. Tutti mostrano linee piuttosto sinuose e colori vivaci, che vanno dal verde al blu, dal nero al viola.

OnePlus 8T Wallpaper – Download

Si avvicina la presentazione di OnePlus 8T e, dopo gli sfondi, questa volta sono i Live Wallpaper i protagonisti della scoperta odierna. La galleria a disposizione comprende tre immagini in movimento, due introdotte con la OxygenOS 11 ed una con OnePlus 8T.

Here they are, the brand new OnePlus 8T Pro Live Wallpapers, ported to any Android 8.0+ device! 👀 #OnePlus8T5G

Want to see more/how they look like? Thread below! 👇 pic.twitter.com/KLh1Q0dieR

— lispookct 👻 (@linuxct) October 10, 2020