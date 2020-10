OnePlus 8T sotto torchio da JerryRigEverything, ma si salva

Avete visto la nostra recensione di OnePlus 8T, adesso testato anche dal buon vecchio JerryRigEverything? In caso contrario, rimediate subito e poi tornate qui. Dopo avervi dato la nostra valutazione, passiamo a parlare del grado di resistenza offerto dal nuovo top di gamma OnePlus. Come ormai ben saprete, sul canale YouTube di Zach si mettono a dura prova gli smartphone, capendo se un dispositivo sia in grado di resistere all'usura a cui andrà incontro negli anni.

LEGGI ANCHE:

OnePlus e OxygenOS 11, in cantiere modalità Desktop e tante altre novità

JerryRigEverything mette alla prova la resistenza del nuovo OnePlus 8T

La prima cosa da testare di OnePlus 8T è lo schermo, un'unità Fluid AMOLED da 6,5″ Full HD+ a 120 Hz con protezione Gorilla Glass. E come ogni vetro Corning degli ultimi anni, anche questo inizia a graffiarsi al livello 6 della scala Mohs, rovinandosi più pesantemente al livello 7. Non è stata testata la resistenza alle cadute, ma essendo un pannello 2.5D anziché Dual Edge ci azzardiamo ad avanzare una miglioria sotto questo punto di vista. Subito sopra allo schermo troviamo la griglia della capsula auricolare, in plastica ma in grado di rimanere saldamente al suo posto senza fuoriuscire.

Il frame è in metallo, come dimostrano i test svolti col trincetto, ma JerryRigEverything lamenta problemi col sensore ID nel display, con tecnologia ottica, non in grado di scansionare correttamente il suo polpastrello. Noi non abbiamo avuto problemi di questo tipo, pertanto potrebbe trattarsi di un'unità fallata. Concludiamo con il tanto famigerato bending test, conclusosi in maniera positiva non presentando falle strutturali e rimanendo tutto d'un pezzo.

