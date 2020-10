OnePlus 8T, via al modding: ecco i codici sorgente del kernel

Non è passato molto tempo dal lancio ufficiale di OnePlus 8T (leggi la nostra recensione completa), il nuovo flagship del brand cinese. Questo dispositivo, dunque, è l'unico della variante “T” ad essere stato presentato quest'anno, canalizzando tutta l'attenzione del pubblico su sé stesso. Molti, però, non aspettavano altro che la notizia che vedete anche nel titolo, ovvero il rilascio dei codici sorgente del kernel di questo smartphone, che danno il via libera al modding su tale modello.

LineageOS in arrivo fin da subito su OnePlus 8T?

Come spesso capita in questi casi, tutti gli sviluppatori di terze parti là fuori non vedevano l'ora che si materializzasse questo momento. OnePlus, infatti, ha finalmente rilasciato i codici sorgente del kernel per OnePlus 8T, liberalizzando così il modding su tale smartphone. A breve, dunque potrebbero arrivare già le prime ROM personalizzate.

Sbloccare il device non sarà difficile per coloro che sono abituati a tali procedure, potendo sfruttare ora anche il pacchetto di unbrick denominato “MsmDownloadTool“. Questo permetterà a tutti, quindi, di poter mettere mano al codice del prodotto con un po' più di spensieratezza e tranquillità. Potremo vedere presto, quindi, le prime ROM personalizzate come LineageOS, basata su AOSP. Vedremo, dunque, che cosa verrà fuori nelle prossime settimane.

