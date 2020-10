OnePlus 7T e 7T Pro si aggiornano alla OxygeOS 10.0.14 | Novità & Download

Nelle scorse ore i modelli della serie 7 hanno ricevuto un nuovo aggiornamento del firmware stabile, con varie novità in termini di bugfix. Se anche voi possessori di OnePlus 7T e 7T Pro siete in attesa di un update per il vostro flagship, niente paura perché è partito il roll out anche della OxygenOS 10.0.14, release dedicata ai vostri smartphone (già disponibile al download).

OnePlus 7T e 7T Pro: tutte le novità della OxygenOS 10.0.14 | Changelog

Sia questa OxygenOS 10.0.14 per OnePlus 7T e 7T Pro che la sua controparte per la serie 7 condividono il medesimo changelog, che trovate in basso. La prima novità è rappresentata dalla nuova funzionalità di supporto per gli utenti, che permette di addentrarsi nei meandri della OxygenOS (utile per chi è alle prime armi). Dopodiché trova spazio tutta una serie di bugfix, coronati anche dlala presenza delle patch di sicurezza del mese di settembre 2020.

Funzionalità di supporto utente (Impostazioni>OnePlus Tips & Support);

risolto il problema per cui la sveglia non suonava in determinati scenari;

risolto il problema di instabilità con l'app Messaggi in alcuni casi;

risolti i problemi di flashback con alcune app di terze parti;

risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema;

patch di sicurezza Android aggiornate al mese di settembre 2020.

Le novità del nuovo aggiornamento finiscono qui: il firmware è attualmente in fase di rilascio ma se non avete ancora ricevuto la notifica (oppure se preferite procedere con il flash manuale) di seguito trovate i dettagli per il download delle build.

OxygenOS 10.0.14 – Download

Se volete effettuare il download della OxygenOS 10.0.14 per OnePlus 7T e 7T Pro, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato dove trovate tutti i link per scaricare i vari firmware.

