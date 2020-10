OnePlus 7/7 Pro: la OxygenOS 10.3.5 ha un grosso bug dei messaggi

Negli scorsi giorni è stato fatto partire il roll-out della OxygenOS 10.3.5 Global Stabile a bordo del duo OnePlus 7 e 7 Pro, dopo aver debuttato inizialmente su 6 e 6T. Il nuovo firmware sta arrivando agli utenti in tutto il mondo, i quali si stanno accorgendo di un fastidioso bug dell'app Messaggi.

L'avvento dell'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.5 su OnePlus 7 e 7 Pro comporta problemi di crash improvvisi dell'app Messaggi. Durante il suo utilizzo, diversi utenti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) si vedono interromperne il funzionamento tutto ad un tratto, con la visualizzazione del messaggio d'errore in questione. Ciò impedisco loro di visualizzare ed inviare SMS ai propri contatti, una grana non da poco per coloro che ancora si affidano a questo tipo di messaggistica.

Trattandosi di segnalazioni recenti, sul bug della OxygenOS 10.3.5 per OnePlus 7 e 7 Pro l'azienda non si è ancora esposta pubblicamente. È possibile che nelle prossime ore l'azienda si esponga in tal senso, affermando di essere al lavoro su questo bug.

@OnePlus_IN @OnePlus_Support @oneplus OnePlus 7 got update 10.3.5 I am getting my messages app crash and closes every time I open it and not able to send any messages or reply to it. Pleas e fix the issue as soon as possible.

— Pooran Kharol (@pooran_kharol) October 3, 2020