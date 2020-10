OnePlus 7/7 Pro/7T/7T Pro e OxygenOS 11: novità sul periodo di rilascio

Con il rilascio della OxygenOS 11 a bordo di OnePlus 8 e 8 Pro, i possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro si stanno chiedendo quando toccherà a loro. Non solo la nuova versione della UI integra novità estetiche e funzionali, ma porta con sé anche l'ultimo major update ad Android 11. Tuttavia, lo sviluppo dell'aggiornamento per i precedenti top di gamma impiegherà più tempo di quello sperato dagli utenti.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 8T: scarica sfondi e Live Wallpaper ufficiali | Download

State aspettando la OxygenOS 11? Se avete OnePlus 7 o 7T dovrete attendere ancora qualche mese

Premettiamo che, ad oggi, non c'è una vera e propria roadmap ufficiale della OxygenOS 11, quindi non c'è una data specifica per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Così come non c'è per gli altri modelli compatibili, fra cui figurano anche OnePlus 6, 6T e Nord. Ma potete comunque seguire il nostro articolo dedicato, in cui inseriamo via via i link al download non appena questi smartphone vengono aggiornati.

All'ennesima richiesta effettuata sul forum in merito alle tempistiche, uno dei moderatori OnePlus ha così risposto:

“Adesso solo per la serie 8, la serie 7 nel 2021.“

Ma non c'è da meravigliarsi: sin da subito, quando venne presentata, l'azienda specificò che il rilascio della OxygenOS 11 sarebbe avvenuto nel Q1 2021. Si parla del mese di febbraio come quello da cui avrà inizio il roll-out per i modelli precedenti alla serie 8. Quasi sicuramente il rilascio stabile sarà seguito dal programma di Beta Testing, al momento ancora inattivo per la OxygenOS 11 sui modelli antecedenti alla serie 8.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu