Ningmei Cube Mini è l’incredibile mini PC con 4K ed SSD a soli 127€

Chi avrebbe mai pensato soltanto qualche anno fa che un dispositivo come questo Ningmei Cube Mini sarebbe potuto costare soltanto 120€? Questo grazie anche alla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin, sulla quale vediamo moltissimo dispositivi venduti a prezzi a dir poco invitanti. Non è la prima volta che Ningmei fa parlare di sé, come accaduto nel caso del PC da gaming proposto a soli 217€.

Ningmei Cube Mini lanciato in crowdfunding da Xiaomi ed è piccolissimo

Ma il Ningmei Cube Mini non solo costa poco, ma è estremamente portatile. Misurando soltanto 62 x 62 x 42 mm e pesando 145 g, risulta meno ingombrante di uno smartphone e persino tascabile, potendo essere trasportato con molta facilità. Pur essendo piccolo, è stato sottoposto a numerosi test di resistenza (come calore, shock, vibrazione ed interferenze elettriche) prima del suo debutto. Assemblato con un corpo in metallo che garantisce una minima dissipazione passiva, al suo interno c'è anche una ventola incaricata di dissiparlo in maniera attiva.

Il concetto è molto simile a quello del molto simile al Chuwi LarkBox da recensito, pur sfoggiando un hardware lievemente migliorato. Anziché il J4115, a muoverlo troviamo un Intel J4125, con CPU quad-core a 2,0 GHz con frequenze turbo fino a 2,7 GHz. È un chipset molto utilizzato dai produttori di mini PC, anche grazie alla sua GPU Intel HD Graphics 600 in grado di supportare un output in 4K. Caratteristiche che lo rendono un valido alleato non soltanto alla scrivania, per studio ed intrattenimento (e gioco molto leggero), ma anche in salotto come TV Box.

Lato memorie troviamo 6/8 GB di RAM DDR4, garantendo un buon utilizzo in multitasking. La versione con 128 GB ha una eMMC 5.1, mentre quella da 256 GB sfoggia un più performante SSD M.2. Con questa configurazione, Ningmei Cube Mini si accende in soli 5 secondi ed ha una velocità di trasferimento files fino a 500 MB/s. La connettività comprende Wi-Fi Dual Band (fino ad 867 Mbps) e Bluetooth 4.2, mentre il reparto I/O comprende 2 porte USB 3.0, USB Type-C (alimentazione 12V 2A), HDMI, lettore microSD e ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie.

Ningmei viene proposto ad un prezzo di lancio di 999 yuan, circa 127€, per la versione da 6/128 GB. Si sale a 1.249 yuan, circa 166€, per quella da 8/256 GB e c'è anche una simpatica versione Marvel Iron Man (sempre 8/256 GB) da 1.349 yuan, circa 172€.

