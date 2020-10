Abbiamo imparato a conoscere Ninebot, uno dei partner più a stretto contatto di Xiaomi, grazie ai suoi mezzi di trasporto elettrici di qualità e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Ma mai ci saremmo sognati un kit che rende i suoi Segway, come il Mini, dei robot da pilotare: infatti, è stato lanciato in Cina il Ninebot Self-balancing Scooter Mecha M1 ad un prezzo tutto sommato giusto.

Ninebot Mecha Kit M1: ecco il sedile per rendere il Segway Mini un robot

Com'è strutturato quindi il kit robot per Segway Mini di Ninebot? molto semplicemente, si tratta di un sedile dotato di controller che permettono all'utilizzatore di spostarsi proprio come se si fosse su un Mecha (il classico robottone giapponese), con tanto di pedana dedicata ai piedi. Esso è studiato davvero ad arte, dato che permette di abbassare il manubrio del balance scooter al fine di renderlo la base del mezzo elettrico.

Ninebot non è nuova all'utilizzo di questi espedienti per espandere il proprio Segway a piacimento. Già qualche tempo fa ha lanciato un'espansione che rendeva un Kart sia il Segway Mini che il Balance Scooter Max, ma questo Mecha Kit M1 upera ogni aspettativa dei fan. Dopo questa invenzione, chissà cosa ci riserverà il partner brand di Xiaomi, che ha realizzato per il 10° anniversario del colosso cinese un Kart di lusso griffato Lamborghini.

Quanto al prezzo del kit robot Ninebot Mecha M1, si parte dai 1399 yuan (circa 176 €) per il solo kit, se invece lo abbiniamo ad uno dei Segway, saliamo ai 2498 yuan, circa 314 €, che sono più che a fuoco per un prodotto del genere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu