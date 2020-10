Ninebot presenta lo speaker da scooter per veri tamarri

Divenuta celebre al fianco di Xiaomi, l'ultima creazione di Ninebot si chiama BT2928 e, al contrario di quanto potreste pensare, è un semplice speaker Bluetooth. Ma perché parlare di un prodotto del genere, allora? Beh, perché ha una particolarità che nasce proprio dal settore in cui opera a sua casa di produzione. Come ben saprete, Ninebot è conosciuta dai più per la realizzazione di veicoli quali scooter elettrici, go-kart, segway e monopattini, per dirne alcuni.

Ninebot BT2928 è lo speaker audio Bluetooth pensato per gli scooter

Capirete da voi che questo Ninebot BT2928 non è uno speaker Bluetooth come tutti gli altri, almeno non del tutto. Lo scopo per cui è stato prodotto dall'azienda partner di Xiaomi è quello di essere utilizzato a bordo dei propri veicoli. Misura 24,8 x 8,3 x 7,7 cm, pesa circa 720 g ed è composto da uno chassis in metallo e PVC con certificazione IP55. Nella confezione sono presenti gli agganci per il collegamento ai veicoli Xiaomi e Ninebot compatibili, coadiuvati da una forma più squadrata che ben si adatta alle forme delle carene. Al suo interno sono posizionati 8 speaker da 4W dal diametro di 50 mm, con un range di frequenze che spazia dai 100 Hz fino ai 20 kHz con una potenza di 80 dB.

Il Ninebot BT2928 si collega a veicoli e dispositivi in modo wireless tramite standard Bluetooth 4.2, con un range di circa 10 metri e supporto a codec quali HPD, HSP, A2DP, AVRCP e DI. Ad alimentare lo speaker c'è una batteria da 2.200 mAh, in grado di offrire 2/3 ore di ascolto continuato e di ricaricarsi in circa 2 ore e mezzo. Ninebot BT2928 è disponibile all'acquisto: lo trovate su BangGood ad un prezzo di circa 100€.

