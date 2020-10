Moovit è disponibile su Huawei AppGallery | Download

Lo store proprietario del colosso cinese continua ad arricchirsi di applicazioni e relativi aggiornamenti, specialmente per quanto riguarda navigazione e spostamenti, in modo da poter offrire tutta una serie di valide alternative (come TomTom e HERE WeGo) . Se siete interessati alla mobilità urbana e alla possibilità di visualizzare orari di treni, metro, bus e così via, allora vi segnaliamo Moovit all'interno di Huawei AppGallery, una soluzione sempre apprezzata da parte degli utenti.

Come scaricare Moovit su Huawei grazie ad AppGallery

Com'è facile intuire, Moovit raccoglie i dati da molteplici aziende di trasporto pubblico in tutto il mondo, in modo da offrire un servizio di navigazione in tempo reale, con tanto di orari e tempi d'attesa. L'applicazione è un successo planetario, con oltre 865 milioni di utenti da 3.200 città in 106 paesi. Moovit è disponibile al download anche su Huawei AppGallery (trovate il link a fine articolo) ed ora l'azienda ha migliorato il suo servizio anche tramite il browser web. Cliccando sul portale dedicato (qui), ora saranno presenti varie ottimizzazioni dedicate ai dispositivi Huawei.

Ovviamente l'applicazione è scaricabile in modo gratuito e può essere utilizzata liberamente, senza acquisti in-app. Oltre a fornire mappe, navigazione assistita e orari di autobus, metro e treni, l'app permette di salvare luoghi, linee e fermate preferite, in modo da avere sempre a portata di mano il proprio itinerario. Inoltre Moovit è partner di vari servizi di bike e scooter sharing, in modo da avere a disposizione molteplici opzioni per gli spostamenti.

Moovit Android |AppGallery | Download

