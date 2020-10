Meizu 17 Pro viene premiato con il Good Design Award 2020

Dopo una prima fase di espansione, anche qui in Italia, Meizu ha dovuto tirare i remi in barca. Dispiace molto, però, che le cose siano andate a finire così, anche perché alcuni dei prodotti asiatici più interessanti vengono prodotti proprio da questo brand. Tra questi, dunque, trova spazio Meizu 17 Pro, un dispositivo che punta alla fascia alta del mercato, non rinunciando all'estetica. Questo, dunque, gli è valso il Good Design Award.

Meizu 17 Pro, il flagship più bello del 2020

Non abbiamo avuto modo di provarlo, ma questo Meizu 17 Pro ha sempre stuzzicato la nostra fantasia. Si tratta di un prodotto, infatti, dotato di una scheda tecnica di livello, che forse perde qualcosa solo a livello software. Rispetto alla concorrenza, però, sembra non aver nulla da temere. Tale device, quindi, è piaciuto molto anche a coloro che hanno deciso di consegnarli il Good Design Award 2020, eleggendolo come uno dei prodotti più belli di quest'anno.

Vi ricordo che parliamo di un telefono dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 865, dotato di RAM di tipo LPDDR5 e memorie UFS 3.1. A livello fotografico, poi, montano un set di obiettivi completo, includendo la camera grandangolare ed il sensore dedicato alle macro. Non manca, poi, la Flyme 8.1, basata su Android 10.

