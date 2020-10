Scelto in patria come uno degli smartphone cinesi più belli dell'anno, grazie anche al suo particolare frontale con display a cornici bianche, Meizu 17 continua a ricevere versioni speciali, come quella dedicata a Crazyracing KartRider, arrivato qui come KartRider Rush+, in un interessante bundle che mantiene il prezzo e le specifiche dei precedenti.

Meizu 17: nel bundle KartRider Rush+ arriva la versione AG Unicorn Dream

Dopo le versioni dedicate all'arte cinese, alle portaerei Aircraft Edition e le versioni con i colori notturni, Meizu 17 arriva nella versione AG nella colorazione Unicorn Dream, cioè una versione perlata del top gamma del brand cinese, unito al bundle di KartRider Rush+, che comprende una confezione dedicata ed una speciale codice attraverso una carta speciale che sblocca un esclusivo kart nel gioco.

Quanto alle specifiche, restano esattamente le stesse e la configurazione di memoria del Meizu 17 AG Unicorn Dream è la 8/128 GB, confermando tutte le altre. Quanto al prezzo, esso si mantiene esattamente come quello delle altre configurazioni, cioè 3699 yuan, circa 466 € al cambio, sul sito JD.com.

Ovviamente, vale la pena ricordare che come le altre versioni, questo Meizu 17 è un'esclusiva per il mercato cinese, quindi non è commercializzata in Occidente, considerando la bellezza di questi smartphone.

