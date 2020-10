LineageOS 17.1 sbarca su OnePlus 7T Pro, Redmi Note 8/8T/K20 e Xiaomi Mi 9T | Download

Ormai tra le più popolari ROM di terze parti troviamo sicuramente la LineageOS 17.1, che continua ad essere sostenuta da diversi sviluppatori. Periodicamente, infatti, viene aggiunto il supporto a diversi nuovi smartphone, che possono godere dunque di ottime prestazioni con tale software. Quelli più datati, soprattutto, potrebbero giovarne. Non parliamo di cimeli in ambito telefonico, però, perché in questo caso questa ROM arriva ufficialmente anche su OnePlus 7T Pro e Redmi Note 8/8T.

Aggiornamento 03/10: ai modelli si aggiunge adesso anche Xiaomi Mi 9T/Redmi K20.

LineageOS 17.1 con Android 10, anche su Xperia Z3

Da qualche giorno pare che la nuova LineageOS 17.1 sia sbarcata su alcuni dispositivi, appartenenti a fasce di mercato completamente differenti. Troviamo, dunque, OnePlus 7T Pro e, dall'altra parte, Redmi Note 8/8T. Davvero interessante, quindi, la presenza di tale ROM soprattutto su questi ultimi due device di casa Redmi, che potrebbero incrementare ancor di più le loro prestazioni.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 8T, niente lag per almeno 3 anni: frecciatina alla concorrenza?

Ovviamente qui sotto trovate tutti i link che fanno riferimento al documento ufficiale. Trovate, quindi, i vari link per il download delle singole versioni e tutto ciò che concerne i vari procedimenti per portare a termine alcune operazioni. Nel caso in cui vi fossero problemi sui vostri smartphone, in seguito a queste procedure, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

Aggiornamento 03/10

Alla lista dei modelli compatibili con la LineageOS 17.1 si aggiunge adesso anche Xiaomi Mi 9T/Redmi K20.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu