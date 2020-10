Dopo anni di tentativi e di prodotti di un certo spessore, LG pare aver trovato una quadratura con le sue line up di smartphone, relegando definitivamente la serie K alla fascia entry-level e la serie Q al mid-range, con il Velvet ed il Wing a fare da “top gamma” (in attesa che arrivi un prodotto con chipset flagship). Proprio la fascia media Q si arricchirà di tre nuovi modelli, a partire dalla Sud Corea, cioè LG Q43, Q63S e Q83.

LG Q43, Q63S, Q83: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

A riportare l'esistenza dei nuovi LG Q43, Q63S e Q83 è l'ente di proprietà intellettuale della Corea Del Sud, che ha certificato i tre smartphone. Per quanto riguarda la fascia di prezzo che andranno a coprire, è molto probabile che il produttore sudcoreano piazzerà Q43 e Q63S in un range più basso del già annunciato Q63, mentre Q83 potrebbe far compagnia al Q92 5G, dalle ottime specifiche tecniche, presentato qualche tempo fa e non è escluso che possa essere anch'esso dotato di supporto alla nuova tecnologia.

Certo è, che sebbene i modelli stiano diventando tanti, non c'è più grossa confusione in merito alla quadratura dei modelli di smartphone LG, che stanno diventando sempre più adatti ad ogni tasca e soprattutto per ogni tipo di mercato, da quello europeo a quello asiatico.

