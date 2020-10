LG: in cantiere ci sono un flagship ed uno smartphone pieghevole | Rumor

Abbiamo visto come LG, in questo 2020, abbiamo provato a stupire tutti con alcuni prodotti interessanti, come LG Wing. Con questo smartphone, però, non è riuscita fino in fondo a catturare l'attenzione del pubblico, che ormai ha capito che il futuro è rappresentato dai dispositivi pieghevoli. Motivo per cui il brand sudcoreano sembra voglia convertirsi in tal senso lavorando attualmente, oltre che su un flagship, anche su un device con display arrotolabile.

LG punta su Explorer Project

Secondo quanto riferito da una fonte sudcoreana, LG sarebbe al lavoro su uno smartphone con display arrotolabile. Questa notizia, dunque, ci proietta subito al 2021, anno in cui il brand potrebbe davvero fare un salto di qualità in tal senso. Quest'idea rientrerebbe all'interno di “Explorer Project“, un'iniziativa volta a proporre sul mercato i device più particolari, andando alla ricerca di soluzioni ancora inesplorate. LG Wing, ad esempio, è stato partorito proprio da questo progetto.

Oltre al device con display arrotolabile, di cui non sappiamo ancora nulla, LG si starebbe muovendo per la commercializzazione di un nuovo flagship. Questo dovrebbe uscire nel corso del prossimo anno, montando molto probabilmente l'ultimo SoC di casa Qualcomm. Potrebbe trattarsi proprio dello Snapdragon 875, non ancora annunciato.

