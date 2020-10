LG Display si rimette in carreggiata, anche grazie ad iPhone 12

Sembra sempre più chiaro che nei prossimi anni la sfida nel settore degli smartphone riguarderà anche i display. Non tanto per la qualità in sé dei pannelli, quanto più per le nuove soluzioni studiate in tale ambito, come i display pieghevoli e tanto altro. Alcuni dei brand leader nella produzione di tali unità, quindi, tentano di conquistare fin da ora nuove fette di mercato, tra cui ovviamente anche LG. Dagli ultimi dati, infatti, sembra che l'azienda ora abbia imboccato la giusta via, registrando finalmente i primi utili dopo diverso tempo.

LG Display: ecco un utile operativo di 122 miliardi di euro

Nonostante tutte le difficoltà riscontrate nei mesi precedenti, tra luglio e settembre di quest'anno LG Display ha fatto registrare un utile importante. Si tratta di circa 122 miliardi di euro entrati in cassa, cosa che non accadeva da sei trimestri di fila. Merito anche di iPhone 12, dunque, che con la fornitura di pannelli OLED di stampo LG ha saputo risollevare le sorti di questa azienda.

Andando a ritroso nei mesi precedenti, nel 2019 il brand ha fatto registrare una perdita di 326 miliardi di euro. Dunque una cifra sicuramente importante, difficile da colmare. Malgrado questo, anche grazie alla fornitura richiesta da Apple, LG Display si sta risollevando, con i ricavi che nell'ultimo periodo sono aumentati del 16%.

