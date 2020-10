A inizio settembre il produttore cinese ha presentato in Italia il nuovo tablet P11 Pro, una soluzione premium caratterizzata da un ampio pannello OLED da 11.5″ con risoluzione 2K e supporto agli stilo, mosso dallo Snapdragon 730G e dotato di tastiera magnetica. Ancora non è stato annunciato il prezzo per il nostro paese, ma già si parla di una versione più economica: Lenovo Tab P11 è stato avvisto nel database di Google Play Console, con tanto di alcuni dettagli sulle specifiche.

Lenovo Tab P11 è in dirittura d'arrivo: la conferma arriva da Google Play Console

Il nuovo tablet del brand asiatico ha fatto capolino su Google Play Console di recente e in base a quanto si legge ci troveremo di fronte ad un modello di certo più economico rispetto alla sua controparte Pro. Infatti, a bordo di Lenovo Tab P11 abbiamo un pannello con risoluzione 2.000 x 1.200 pixel, 4 GB di RAM e un chipset Snapdragon 660. La densità del display è di 240 PPI mentre lato software troveremo – ovviamente – Android 10.

Nel frattempo il tablet è spuntato anche nel database dei dispositivi supportati da Google, sia con il suo nome commerciale che con la sigla TB-J606F. In questo caso non vengono aggiunti dettagli alle specifiche, ma una cosa è certa: il debutto sembra previsto a stretto giro ed è probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.

