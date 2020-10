Annunciato come uno dei top player della categoria smartphone da gaming, il Lenovo Legion Phone Duel è sicuramente tra i dispositivi più interessanti del momento. Soprattutto nella nuova versione Transparent Edition, che è stata annunciata poche ore fa in Cina.

Lenovo Legion Phone Duel Transparent Edition: questa versione mostra i veri componenti interni dello smartphone da gaming

Durante la Lenovo Innovation and Technology Conference 2020, il brand hongkonghese ha presentato la versione limitata del suo smartphone di punta. Infatti, il Lenovo Legion Phone Duel Transparent Edition si presenta nella struttura identica alla versione standard, ma cambia nei colori dei due poli che diventano di un bianco inedito, mentre la parte centrale diventa appunto trasparente, da cui è possibile vedere i veri componenti interni, quindi non come la versione dei top gamma Xiaomi, a cui è applicato solo un pannello speciale.

A parlare di questa nuova versione dello smartphone da gaming con Snapdragon 865+ e display a 144 Hz, oltre al motore di accelerazione di gioco dedicato (GAE), è stato il Direttore Generale della divisione mobile di Lenovo, Chen Jin, che ha spiegato che vale la pena di aspettare l'uscita di questa versione particolare del Legion Phone Duel, visto che l'attesa sarà ben ripagata dalle prestazioni e dalla qualità, oltre al colpo d'occhio.

Attualmente non abbiamo purtroppo informazioni su data di uscita e di prezzo del Lenovo Legion Phone Duel Transparent Edition, né se arriverà mai in Occidente. Certo è che fa davvero la sua figura.

