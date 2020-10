Affermatosi negli anni come uno dei primi produttori al mondo di PC, sia fissi che notebook (soprattutto i secondi), Lenovo ha storicamente ottenuto buoni favori del pubblico grazie anche ai suoi smartphone, come l'indimenticato P2. Ma oltre a lui, c'era anche un'altra gamma di telefoni che ha fatto il suo e cioè la serie K Note, che il colosso hongkonghese ha deciso di riportare in auge con il nuovo Lenovo K12 Note, con design, specifiche e forse anche prezzo simili al Moto G9 Play.

Lenovo K12 Note: il nuovo smartphone sarà un re-brand da Motorola

Lenovo K12 Note. Basically same as Moto G9 (Play) but with slower 15W charging pic.twitter.com/AiqQBmRdsZ — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) October 29, 2020

Com'è quindi il nuovo prodotto del brand? Il Lenovo K12 Note ha, nel design, le stesse sembianze di Motorola Moto G9 Play, entry-level della serie Moto G, presentato qualche tempo fa. Ovviamente, Lenovo ha però distinto i due prodotti, andando ad abbassare la potenza di ricarica del K12 Note a 15 W invece che 20, mantenendo però la batteria da 5000 mAh.

Per il resto, al Lenovo K12 Note del Moto G9 Play dovrebbe rimanere il chipset Snapdragon 662, il display da 6.5″ HD+ Max Vision, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, la selfie camera da 8 MP, 4 GB di RAM e molto probabilmente 64 GB di storage. Inoltre, il Lenovo manterrà il pulsante dedicato a Google Assistant ed i colori viola e verde del gemello G9 Play.

Quanto alla data di uscita ed al prezzo, non ci sono notizie certe. Ovviamente, considerando quando viene scritto questo articolo, è improbabile sia presentato nell'ultimo giorno di ottobre 2020, ma non è detto che il K12 Note non possa arrivare per metà novembre.

