Un'importante collaborazione è appena nata tra Lenovo e il colosso dell'e-commerce Amazon. Infatti, tutti gli utenti del brand leader dell'informatica potranno ottenere la prova di 3 mesi, gratis, del servizio Amazon Music Unlimited, grazie all'offerta Vantage e Welcome.

Lenovo: ecco come attivare la prova di 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Cosa bisogna fare quindi per ottenere la prova del servizio di musica in streaming? Anzitutto, per arrivare i 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited bisogna essere utenti Lenovo, quindi possedere un dispositivo, che sia un PC o un tablet, dotato dell'applicazione Lenovo Vantage, oppure all'acquisto di un nuovo dispositivo del brand, durante la configurazione tramite Welcome, riscattare il servizio.

Sottoscrivendo l'offerta di prova di Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi, gli utenti nuovi o attuali di Lenovo potranno godere di un servizio di musica in streaming che offre oltre 60 milioni di brani, l'ascolto offline, testi sincronizzati ed un numero illimitato di skip dei brani. Una volta terminata la prova, è possibile rinnovare a 9.99 € al mese (7.99 € se siete utenti Prime).

Di certo un'offerta molto interessante per chi si affaccia ai prodotti Lenovo, che negli anni ha creato delle vere e proprie istituzioni nell'informatica grazie alla linea Yoga, IdeaPad, ThinkPad e per il gaming la serie Legion, diventando sempre più una delle scelte più apprezzate dagli utenti.

