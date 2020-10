Fare le pulizie di casa oggi sta diventando sempre una questione smart e soprattutto… ciclonica. Ed è con questa filosofia che JIMMY ha progettato i suoi modelli di aspirapolvere ciclonico, come sono i JV65 Mop e JV85, che arrivano finalmente su Amazon ad un ottimo prezzo.

JIMMY JV65 Mop e JV85: ecco le specifiche dei due modelli di aspirapolvere ciclonico su Amazon

Quali sono quindi le caratteristiche di questi modelli vacuum cleaner? Partendo dall'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV65 Mop, ci troviamo davanti ad un prodotto davvero completo con un potente motore digitale brushless da 500 W da 100.000 giri/min, con una batteria da 2500 mAh che garantisce ben 70 minuti di pulizia consecutivi. Oltre a questo, la funzione mop permette anche di fungere anche da lavapavimenti, grazie al serbatoio d'acqua da 250 ml. Quanto alla capacità di aspirazione, essa è da 145 AW. Non mancano poi i vari accessori come la spazzola per imbottiti, la bocchetta per fessure, la spazzola anti-acaro, quella morbida e per tappeti.

Passando poi all'altro aspirapolvere ciclonico, il JIMMY JV85, il livello resta molto alto, sebbene perda la funzione Mop, ma può contare comunque su specifiche di tutto rispetto. Infatti, la scopa elettrica del brand famoso per la partnership con Xiaomi ha un potente motore da 500 W ed una potenza di aspirazione da 185 AW. Oltre a questo, è dotata di un display LED in modo da poter monitorare l'autonomia della batteria. Come la JV65 Mop, esso può fungere da aspiratore manuale, così da arrivare su ogni superficie. Non mancano i vari accessori presenti anche per il modello precedente. Il filtro integrato è di livello HEPA e cattura particelle fino a 0.3μ.

JV65 Mop e JV85 – Prezzo e disponibilità

I due aspirapolvere ciclonici JIMMY JV65 Mop e JV85 arrivano quindi su Amazon all'interessante prezzo di 249 €. Trovate tutto il link nei box qui sotto.

