Huawei Week, cominciano gli sconti: Watch GT 2e a 99€, smartphone e notebook in offerta

L'evento dedicato ai Prime Day è ormai giunto al capolinea, ma questo non significa che gli sconti siano finiti. Dopo il Coupon eBay, stavolta tocca al colosso cinese dire la sua con le promo Huawei Week: una settimana di sconti dedicati ai principali prodotti della compagnia, tra smartphone, smartwatch, computer e tanto altro.

Comincia l'evento Huawei Week, con tanti sconti su smartphone, smartwatch, notebook e accessori

Le promozioni dedicate all'evento Huawei Week durerà fino al 21 ottobre, sullo store online ufficiale del brand. Grazie all'e-commerce proprietario, gli appassionati possono acquistare i prodotti dell'ecosistema Huawei con un semplice click e riceverli direttamente a casa in pochi giorni. L'offerta più vantaggiosa è riservata a supportare l'allenamento, anche indoor: lo smartwatch Watch GT 2e è ora disponibile online, nelle colorazioni Lava Red e Mint green, al prezzo di 99€. Il dispositivo è pensato per incoraggiare gli utenti a restare in forma e tenere d'occhio i parametri fisici: con sensore SPO2 integrato è infatti possibile monitorare il livello di ossigeno nel sangue, una feature particolarmente apprezzata e richiesta dai più.

Mai come oggi i computer sono diventati un alleato prezioso che ci permette di lavorare ovunque, in maniera efficiente e restare connessi con i nostri colleghi, in tempo reale. Fino al 21 ottobre sono tantissime le offerte attive in questo senso: Huawei Matebook D14 e D15 nella configurazione i5 8/256 GB, acquistabili al vantaggioso prezzo di 649€. Anche il top di gamma Matebook X Pro, nella configurazione i5 16/512 GB è in promozione, disponibile al prezzo di 1.199€.

Su alcuni prodotti selezionati, gli utenti riceveranno uno sconto immediato di 20€ per ogni ordine di almeno 300€ effettuato su Huawei Store. Per tutte le offerte dedicate all'evento Huawei Week non resta che visitare la pagina dedicata, tramite il pulsante in basso.

