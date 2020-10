La crescita di Huawei non è solo tecnologica, ma con il tempo è divenuta anche una questione di lifestyle. E questo si riflette negli importanti risultati ottenuti nelle varie statistiche e classifiche annuali, come la Best Global Brands di Interbrand, tra i più importanti istituti di questo settore, che nel 2020 ha piazzato Huawei nella Top 100, rendendolo l'unico brand cinese in questa classifica.

Huawei unico brand Cina nella Top 100 dei migliori brand al mondo, ma Apple e Samsung sono lontanissime

Cosa ci dice quindi la classifica di Interbrand? Anche quest'anno, a fare da padrone è sempre Apple, che ha raccolto un valore di brand di circa 323 miliardi di dollari, seguito da Amazon, Microsoft, Google e Samsung nelle prime 5 posizioni. Entro la Top 10 non vi sono però altri produttori tecnologici. Ma Huawei dov'è? il colosso cinese si è piazzato all'80° posto, un buon risultato ma per la Cina potrebbe andar meglio, visto che il produttore degli imminenti Mate 40 è l'unico dal paese del Dragone. Questo la dice lunga sul valore di un marchio.

Infatti, brand che siamo abituati a conoscere come giganti della tecnologia, come Xiaomi, OPPO e altri, neanche guardano la classifica, probabilmente perché il marchio non ha ancora assunto un valore tale da essere riconosciuto come caposaldo del lifestyle, come è stato invece proprio per Huawei. Certo è, che questo non può far che bene al produttore guidato da Ren Zhengfei, che però dovrà lavorare non poco per tentare di sopravanzare in termini di classifica anche se non sarà facile, dato che il competitor più vicino, Siemens, è attualmente 62°.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu