Huawei subirà un calo delle vendite di tablet nel 2021, ma di quale entità?

Se fino a qualche tempo fa Huawei poteva vantare ancora certi tipi di guadagni dal mercato dei tablet, le cose sono destinate a cambiare. Con la conferma del ban degli Stati Uniti, infatti, il colosso cinese è dovuto correre ai ripari in diversi settori, non solo quello degli smartphone. Secondo gli ultimi rapporti in merito a tale questione, dunque, pare che l'azienda subirà un calo nel corso del prossimo anno.

Huawei spedisce i propri tablet principalmente in Cina

Dando un'occhiata al mercato dei tablet, nelle prime tre posizioni al mondo troviamo Apple, Samsung e Huawei. A differenza dei primi due brand, però, Huawei vende questi dispositivi principalmente in Cina, dove gode ancora di una certa fetta di mercato. Vi basti pensare che al momento il 60% delle spedizioni avvengono proprio in Cina, con il restante 40% diviso tra Europa e Paesi del Sud-Est asiatico.

LEGGI ANCHE:

OPPO, Realme e OnePlus: il gruppo Ouga punta forte sull’IoT delle smart TV

Secondo le ultime stime, purtroppo, nel 2021 Huawei potrebbe subire un forte calo nelle spedizioni di questi prodotti. Non tanto perché il mercato non sia più soddisfatto di tali device, quanto più per i problemi legati alle forniture di CPU, GPU e tanto altro. Stando ai dati, quindi, Huawei potrebbe perdere il 22% della sua quota di mercato il prossimo anno, mentre quella di Apple dovrebbe continuare a salire, fino a raggiungere 46,4%. Come si dice spesso, “quando il gatto non c'è, i topi ballano”.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu