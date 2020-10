Abbiamo imparato a conoscere i colossi cinesi della tecnologia come vere e proprie miniere d'oro fatte di introiti e perenne crescita nel mercato d'appartenenza. Eppure, proprio in Cina c'è una società di elettronica di consumo che è molto più ricca delle altre e quella è Huawei, che in patria non ha rivali, secondo il report di Hurun Report.

Huawei: con un valore 138 miliardi di euro crea un abisso tra lei e Xiaomi in Cina

Qual è quindi il valore del brand di Ren Zhengfei? Secondo le stime di Hurun Report, Huawei sarebbe la società di elettronica di consuma più ricca della Cina grazie ad un valore di 138 miliardi di euro, mentre la più vicina, al secondo posto, è Xiaomi che però vale “solo” 54 miliardi di euro. Nel resto della top 10 abbiamo però una sorpresa: per la prima volta dalla loro fondazione, Vivo ha superato in valore OPPO, piazzandosi terza.

Quello che sorprende di questa classica è vedere Huawei superare di molto, per quanto riguarda il valore, brand giganteschi come Lenovo, RLEX Technology, Edifier e DJI, oltre proprio ai suoi competitor diretti. Questo vuol dire che il brand in Cina è sano e che il pubblico è tutt'altro che spaventato dalle sanzioni subite negli USA. Chiaro che, nel caso dovesse sbloccarsi la situazione, Huawei tornerebbe a crescere, anche a livello globale, ponendosi come obiettivo di arrivare anche ai brand oltreoceano (vedi Apple).

