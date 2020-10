All'interno della line-up per fine 2020 non poteva mancare all'appello la serie Huawei Nova 8. Sebbene la precedente serie 7 abbia visto la luce soltanto pochi mesi fa, i nuovi modelli sono previsti entro la fine dell'anno. E come accaduto mesi fa, anche in questo caso avremo più modelli, a partire da quello di fascia superiore Huawei Nova 8, ma anche Nova 8 SE. Per questo abbiamo deciso di raccogliere tutte le informazioni finora trapelate, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 28/10: abbiamo il primo benchmark di Huawei Nova 8 SE. Lo trovate nel paragrafo “Hardware”.

Huawei Nova 8, 8 Pro e 8 SE: tutte le informazioni sulle loro novità

Design e display

Come per Nova 7, anche a bordo della famiglia Huawei Nova 8 troveremo immutato lo schermo forato per ospitare la dual selfie camera. La cosiddetta “pillola” sarà implementata in alto a sinistra, come potete vedere in questa prima foto del pannello del telefono.

Questo indizio ci verrebbe confermato dalle prime presunte foto dal vivo. Negli scatti vediamo non soltanto il doppio foro, ma anche il display curvo ai lati, pertanto propendiamo per l'ipotesi che si tratti di Nova 8 se non direttamente Nova 8 Pro. Sempre riguardo ai rumors, si parla di una soluzione OLED con un refresh rate fino a 120 Hz per il Pro. Probabilmente sul Nova 8 standard avremo un più contenuto refresh rate a 90 Hz.

1 di 2

Da un post del noto leaker Digital Chat Station abbiamo le prime immagini stampa di Huawei Nova 8 SE, il medio-gamma della nuova serie Nova, che sul davanti ha un display con drop notch da 6.53″, che dovrebbe essere OLED, in risoluzione Full HD+. Guardando al retro, abbiamo invece un camera bumper quadrato, stile P40 Lite, in cui sono inclusi quattro sensori della fotocamera. Esso sarà anche molto sottile, dato che dovrebbe essere spesso solo 7.46 mm e pesare 178 g.

Hardware

Come ci rivelano le certificazioni ricevute, la nuova serie Huawei Nova 8 sarà dotata di supporto Dual SIM 5G per le reti di nuova generazione. Ciò è reso possibile dalle piattaforme hardware utilizzate, in questo caso di casa MediaTek. Rispetto al passato e agli ormai scomparsi Kirin, Huawei Nova 8 sarebbe mosso dal MediaTek Dimensity 800U. A bordo di Nova 8 SE troveremmo invece il Dimensity 720. Saliamo poi al cospetto di Nova 8 Pro, al cui comando avremmo il Dimensity 1000+. Per quanto riguarda i tagli di memoria, si menziona solamente una versione da 8/128 GB, ma non è chiaro di quale modello si parli. Tutti e tre a 7 nm, ecco quali sono le differenze fra i tre chipset:

Dimensity 720 (Nova 8 SE) CPU 2 x 2,0 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 – GPU Mali-G57 MC3 – LPDDR4X-2133

Dimensity 800U (Nova 8) CPU 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 – GPU Mali-G57 MC3

Dimensity 1000+ (Nova 8 Pro) CPU 4 x 2,6 GHz A77 + 4 x 2,0 GHz A55 – GPU Mali-G57 MC9



Nell'attesa di saggiarne le differenze in concreto, ecco un primo benchmark GeekBench del presunto Huawei Nova 8 SE con Dimensity 720.

Per quanto riguarda la batteria, la vera novità non sarà nell'amperaggio quanto per la ricarica rapida. Come confermato anche dalla certificazione 3C, dopo quella Mate 40 anche la serie Nova 8 avrà la nuova SuperCharge 66W.

Fotocamera

Huawei nova8 SE detailed parameters: 6.53"FHD+60Hz OLED, 16mp front, 64mp+8mp+2mp+2mp rear. Standard Dimensity 720 high-configuration Dimensity 800U, 66W+3800mAh, 7.46mm/178g. So soon I released the same 66W flash charger of the Mate40 series [Doraemon is afraid] — Digital Chat Station (@StationChat) October 26, 2020

Oltre alle specifiche in merito a display, hardware e batteria, abbiamo anche notizie in merito alla fotocamera di Huawei Nova 8 SE, che come anticipato sopra ha un modulo a 4 sensori, con risoluzione 64 + 8 + 2 + 2 MP, mentre per la selfie camera abbiamo un sensore da 16 MP.

Prezzo e data

La presentazione della serie Huawei Nova 8 sembrerebbe essere fissata per il mese di novembre, anche se non abbiamo ancora un giorno specifico. Secondo i leak, i prezzi di partenza saranno i seguenti: 2799 yuan (∼346€) per Huawei Nova 8 SE, 3299 yuan (∼408 €) per Nova 8 e 3999 yuan (∼494 €) per Nova 8 Pro. Se così fosse, avremmo un aumento dei prezzi di circa 40€ rispetto alla scorsa settima generazione, forse dettato dall'utilizzo di SoC MediaTek anziché di quelli proprietari.

