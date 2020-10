Sono passati un po' di mesi dal lancio ufficiale della nuova serie Nova 7, dispositivi appartenenti alla fascia media che puntano a conquistare quella fetta di mercato già super affollata, dove ciò che conta davvero è il rapporto qualità-prezzo. Proprio per andare incontro a tale aspetto, dunque, Huawei ha deciso di presentare una nuova versione di Nova 7 SE 5G e chiamata Vitality Edition, mossa dal MediaTek Dimensity 800U.

Aggiornamento 16/10: il nuovo Nova 7 SE con Dimensity 800U è ufficiale. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition ufficiale con Dimensity 800U: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Come ben sappiamo, Nova 7 SE monta, attualmente, il Kirin 820, chipset performante e ampiamente collaudato. Nonostante ciò il colosso cinese ha pensato di lanciare una variante equipaggiata con il Dimensity 800U, già avvistata nel database del TENAA tempo fa (con la sigla CND-AN00).

Il nuovo Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition monta un display da 6.5″ con risoluzione Full HD+ ed un foro per la selfie camera. Il corpo – proprio come la versione con Kirin 820 – misura 162.31 x 75 x 8.58 mm per un peso di 189 grammi. Il lettore d'impronte è integrato di lato, nel pulsante di accensione. La parte fotografica si affida ad una Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo e macro.

Insomma, sembra di avere a che fare in tutto e per tutto con il medesimo smartphone, fatta eccezione per la presenza del Dimensity 800U. Di conseguenza è lecito aspettarsi un prezzo più basso e particolarmente vantaggioso: sarà davvero così?

Che cosa cambia con Nova 7 SE

Rispetto al modello base, questa Vitality Edition conserva design e specifiche. Insomma, si tratta in tutto e per tutto dello stesso dispositivo, con una scheda tecnica quasi invariata ed un look che li rende indistinguibili. L'unica grande differenza è rappresentata dalla sola presenza del Dimensity 800U.

Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition – Scheda tecnica

dimensioni di 162.31 x 75 x 8.58 mm per un peso di 189 grammi;

per un peso di 189 grammi; display LCD LTPS da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con foro;

da (2400 x 1080 pixel) con foro; processore octa-core MediaTek Dimensity 800U;

GPU ARM Mali-G57 MC3;

8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di memoria interna;

di memoria interna; lettore d'impronte digitali laterale;

Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo, Macro, zoom digitale 10X, PDAF;

con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo, Macro, zoom digitale 10X, PDAF; Selfie Camera da 16 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40W ;

con ricarica rapida da ; supporto 4G/ 5G , Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.1 , USB Type-C, mini-jack 3.5 mm, NO NFC , GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS;

, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, , USB Type-C, mini-jack 3.5 mm, , GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria EMUI 10.1.

Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo del “nuovo” Huawei Nova 7 SE 5G in versione Vitality Edition è di 2.299 yuan, circa 292€ al cambio attuale. Il dispositivo è già disponibile all'acquisto nei principali store cinesi ed è interessante notare come sia effettivamente venduto ad una cifra inferiore rispetto a quella della sua controparte con Kirin 820. Quest'ultimo viene proposto a 2.399 yuan, circa 305€, con un risparmio di 100 yuan.

