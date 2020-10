Il rapporto tra Huawei ed il settore dei PC è ormai destinato ad espandersi: i MateBook stanno diventando un'istituzione negli ultrabook e notebook, ma le mire del colosso cinese sono rivolte anche al settore desktop, per questo sono in arrivo il PC fisso ma anche i monitor, come quello da 24″ AD80HW che finalmente si mostra nelle prime immagini e specifiche.

Huawei AD80HW: il monitor PC da 24″ di fascia media, secondo le specifiche e le prime immagini

Come si presenta quindi il display da PC del brand cinese? Il monitor AD80WH di Huawei è un dispositivo da 24″ o meglio da 23.8″, che potremmo definire con specifiche e design standard per i tempi attuali, stanno alle prime immagini. Ed in effetti, la soluzione del colosso sarà uno schermo di fascia media. La risoluzione sarà in Full HD 1080 pixel IPS, con screen-to-body ratio al 90%, grazie alle cornici ultra-ridotte da 5.72 mm con design micro-frame ed una gamma di colori NTSC al 72%. Ha ottenuto anche la certificazione del display TUV Rheinland. Insomma, non un mostro di qualità ma sicuramente qualcosa per chi cerca qualcosa di non troppo costoso.

Quanto al prezzo del monitor di Huawei però, non abbiamo ancora notizie, ma è chiaro che non si tratti di un costo molto alto, viste le caratteristiche che si porta dietro. Certo è segna finalmente un importante passo per il brand nel settore, facendo da apripista per altri prodotti di livello superiore, anche da gaming.

