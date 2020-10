Oltre alle varianti Pro e quella Porsche Design, Huawei Mate 40 è stato presentato ufficialmente, seppur più in sordina. Mostrato appena durante il keynote digitale, rappresenta lo step di partenza all'interno della famiglia Mate. Condivide buona parte della scheda tecnica dei modelli superiori, con alcuni downgrade in settori quali display, fotocamera e batteria.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 40/40 Pro: scarica sfondi e temi ufficiali | Download

Huawei Mate 40 ufficiale: c'è anche una variante standard e meno costosa

Disponibile nelle colorazioni Secret Silver, Glaze White, Bright Black, Green e Yellow, Huawei Mate 40 è un po' più compatto dei “fratelli maggiori”. La scocca include uno schermo sempre OLED a 90 Hz, ma da 6,5″ Full HD+. Si tratta sempre di uno schermo forato, ma con singola selfie camera da 13 MP, perciò non abbiamo il sensore che rende possibili 3D Face Unlock e Air Gestures.

Il comparto hardware è guidato dal Kirin 9000E, variante leggermente inferiore del Kirin 9000: qua trovate tutte le sue novità. Rimane invariata la CPU (1 x Cortex-A77 a 3,13 GHz + 4 x Cortex-A77 a 2,54 GHz + 4 x Cortex-A55 a 2,04 GHz), mentre la GPU ARM Mali-G78 scende da 24 a 22 core. I tagli da memoria includono 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile tramite NanoSD. La batteria cala a 4.200 mAh, con ricarica SuperCharge da 40W (anziché 66W) e priva di supporto alla ricarica wireless. Da segnalare la certificazione IP53, sotto a quella IP68 dei modelli Pro.

Come prevedibile, anche la fotocamera non è allo stesso livello di Mate 40 Pro, premiata da DxOMark. La configurazione di Mate 40 prevede tre sensori da 50+16+8 MP, con un grandangolare (ma non quello nuovo dei Pro) ed un teleobiettivo con “solo” uno zoom ottico 3x.

Scheda tecnica

Display OLED da 6,5″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con densità di 401 PPI e refresh rate a 90 Hz ;

(2376 x 1080 pixel) con densità di 401 PPI e refresh rate a ; dimensioni di 158,6 x 72,5 x 8,8/9,2 mm e peso di 188/184 g;

certificazione IP53 ;

; processore octa-core HiSilicon Kirin 9000E ;

; GPU ARM Mali-G78 MP22;

8 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.1 con espandibilità via NanoSD ;

di storage UFS 3.1 con espandibilità via ; sensore ID nel display e 3D Face Unlock;

tripla fotocamera da 50+16+8 MP f/1.9-2.2-2.4 con OIS, grandangolare, teleobiettivo 3x e flash LED;

f/1.9-2.2-2.4 con OIS, grandangolare, teleobiettivo 3x e flash LED; dual selfie camera da 13 MP f/2.4 con sensore 3D;

f/2.4 con sensore 3D; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Dual-frequency GPS, sensore IR, NFC, USB Type-C 3.1 e speaker stereo;

batteria da 4.200 mAh con ricarica SuperCharge 40W ;

con ricarica SuperCharge ; sistema operativo Android 10 con EMUI 11 e Huawei Mobile Services.

Prezzo e disponibilità

Come anticipato, Huawei Mate 40 ha un prezzo di 899€ ma non sarà venduto in Italia. Possibile che non arrivi nemmeno in Europa e rimanga confinato esclusivamente alla madre patria Cina.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu