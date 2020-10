Huawei Mate 40/40 Pro: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Dopo quelli di OnePlus 8T, iniziano a spuntare i primi sfondi ufficiali in vista del debutto di Huawei Mate 40 e 40 Pro. È stata da poco svelata quella che è la data di presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma. Contestualmente a questo annuncio, è stata mostrata una prima immagine teaser che vuole alzare l'hype ed anticiparci qualcosa. Basta uno sguardo più attento per capire che questa immagine ci vuole dare un appetizer sulle capacità di zoom della fotocamera.

LEGGI ANCHE:

Ecco gli smartphone Huawei e Honor con (e senza) i servizi Google

Ecco i primi sfondi ufficiali della serie Huawei Mate 40

Non è chiaro se si tratti di uno degli sfondi ufficiali che avremo su Huawei Mate 40 e 40 Pro o meno, dato che la fonte non è chiaro se sia ufficiale o no. Resta il fatto che è comunque l'immagine utilizzata ufficialmente per il teaser del flagship Huawei e, vista la qualità e le dimensioni con cui viene proposta, pare attendibile. Questa che vedete qua sopra è una sua versione compressa in 720p, mentre il file originale misura 1568 x 3520 pixel.

E se fosse uno sfondo ufficiale, ciò potrebbe significare che Mate 40 (Pro?) abbia uno schermo Quad HD+. Se così fosse, si tratterebbe del ritorno di uno schermo in risoluzione superiore al Full HD+, dopo un Mate 30 che ha ridimensionato quanto fatto con Mate 20 Pro.

Scarica lo sfondo di Huawei Mate 40

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu