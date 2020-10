Presentato in pompa magna, causa anche le sue specifiche top, il Huawei Mate 40 Pro a meno di una settimana dal suo lancio ha già ricevuto il suo primo aggiornamento software in Europa, che porta tante feature tra fotocamera, galleria e applicazioni.

Huawei Mate 40 Pro: ecco le novità del primo aggiornamento in Europa

Andando a leggere il changelog build d'aggiornamento del firmware 11.0.0.123, basata appunto su Android 10 ed EMUI 11, abbiamo varie feature apportate al nuovo Huawei Mate 40 Pro. Infatti, è stata aggiunta una nuova modalità di registrazione doppia a doppia visualizzazione sia con la fotocamera anteriore, sia con quella posteriore contemporaneamente. Proseguendo, arriva anche l'applicazione Huawei App Store.

Inoltre, nella Galleria arriva l'ottimizzazione della funzione per editing video con supporto alla creazione di brevi video personalizzati. Infine, quanto alla sicurezza arriva l'aggiornamento per le patch di sicurezza Android al mese di settembre 2020. Il peso di questo aggiornamento non è proprio esiguo, visto che si parla di 842 MP, ma le novità apportate sono sicuramente corpose e ci può stare.

L'update per Mate 40 Pro è attualmente in roll out nel nostro continente e sicuramente arriverà a tutti nel giro delle prossime settimane.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu