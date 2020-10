È ufficiale: la presentazione ufficiale della serie Huawei Mate 40 avrà luogo il 22 ottobre alle ore 14:00. L'evento sarà in streaming, date le problematiche legate alla situazione sanitaria, ma non per questo non sarà ricco di novità. Non lo sappiamo ancora per certo, ma i keynote Huawei sono sempre forieri di prodotti che vediamo commercializzati nel corso delle settimane successive.

A farci scoprire quali novità accompagneranno il lancio della serie Huawei Mate 40 ci ha pensato un leaker cinese. Con un post su Weibo vediamo elencati i nuovi dispositivi che dovrebbero essere presentati il 22 ottobre. Ovviamente si parte con gli smartphone: Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design. Come accaduto per la serie P, anche quella Mate verrebbe arricchita da un modello Pro+, con specifiche all'avanguardia ed un prezzo più salato. Anche se non viene specificato, sappiamo anche che dovrebbe esserci il “nuovo” Mate 30 Pro E.

Passando all'aspetto più tipicamente IoT, il leaker fa presente che ci saranno anche le Huawei FreeBuds Studio. Trapelate pochi giorni fa, sarebbero il primo modello dell'azienda nell'ambito delle cuffie over-ear, per di più TWS. Rimanendo in ambito audio, si parla anche della serie Huawei Sound X Smart Audio, probabilmente con un nuovo modello di smart speaker. Proseguiamo con nuovi modelli di Huawei Watch GT 2 Pro. Sappiamo che all'evento ci sarà la variante Porsche Design e l'azienda potrebbe cogliere l'occasione per mostrare al grande pubblico il primo terminale con HarmonyOS.

Concludiamo con due indizi più criptici: il primo parla di una nuova serie di prodotti Mate che coprirà diversi segmenti del mercato, senza entrare nel dettaglio. L'altro parla di nuovi prodotti “Huawei Smart Life in All Scenarios“, anche in questo caso senza specificare di cosa si tratti.

